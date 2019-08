Eine unter Drogeneinfluss stehende Frau und ihr aggressiver Begleiter sind am Dienstagvormittag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Dies teilen die Beamten in einer Pressemitteilung mit.

Der betrunkene Mann hatte zunächst kurz nach zehn Uhr in der Schulstraße grundlos herumgeschrien. Die Frau ging daraufhin mit dem aggressiven 30-Jährigen in das nahegelegene Parkhaus eines Modegeschäfts. Mehrere Passanten hörten auch hier seine Schreie, in denen er wilde Drohungen ausstieß. Sie verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten vor Ort war das Paar in einem VW Polo davongefahren.

Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung kurz vor 10.30 Uhr schließlich in der Konrad-Adenauer-Straße festgestellt und angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann erheblich betrunken war. Zudem verlief ein Drogenvortest bei der 25 Jahre alten Fahrerin positiv. Beide mussten sich einer Blutentnahme unterziehen.

