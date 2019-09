Von IT bis Pflege, von Behörden bis Verlagswesen: Beim Fachkräftetag Neckar-Alb der SÜDWEST PRESSE-Verlage und des Schwäbischen Tagblatts am Samstag, 28. September, von 10 bis 16 Uhr, wird die gesamte Bandbreite der Unternehmen in unserer Region und ihre Angebote für Fachkräfte vorgestellt. Gerade Mittelständler haben es oft schwer, die geeigneten Fachkräfte zu finden, andererseits brauchen Fachkräfte gute Informationen und vor allem den persönlichen Kontakt zu Unternehmen, um das Geeignete für ihre berufliche Karriere zu finden und Netzwerke aufzubauen. Die SÜDWEST PRESSE will daraus eine Win-win-Situation machen und lädt deshalb in die Stadthalle ein.

Zahlreiche Unternehmen sind vor Ort und deren Vertreter stehen zu Gesprächen bereit. So können direkt in der Stadthalle nicht nur Informationen aus erster Hand geriert, sondern auch Kontakte geknüpft werden. Bereits der Fachkräftetag 2018 war ein Erfolg, der in diesem Jahr wiederholt werden soll. Für alle, die gerade auf der Suche nach einem Arbeitsplatz oder einer neuen Herausforderung sind, ist der Fachkräftetag die richtige Anlaufstelle.

Sechs Vorträge

Des weiteren gibt es im Obergeschoss der Stadthalle sechs Vorträge, die sich den Themen Weiterbildung und Bewerbung sowie Finanzierung widmen und zudem Einblicke in die Berufspraxis geben. Um 11 Uhr spricht Alexander Ott von der ILTIS GmbH zum Thema „Menschen sind einzigartig, warum nicht Bewerbungsmappen?“ Um 11.45 Uhr ist Evelyn Koch, Leiterin der Emil-Gminder-Akademie, zu Gast mit dem Thema „Dos und Don’ts im Bewerbungsgespräch.

Ihr folgt um 12.30 Uhr Esther Hermann-Stierle von Business Coach mit „Be different or die/weg vom Mittelmaß.“ Weiter geht es dann um 13.15 Uhr mit Simone Stargardt, Geschäftsführerin von carriere&more, die eine „Karriere ohne Studium“ beleuchtet. Um 14 Uhr spricht Petra Kriegeskorte, Leiterin des Regionalbüros für berufliche Fortbildung, darüber wie man „Weiterbildung finanzieren“ kann.

Situation der Pflege

Und den Abschluss der Vortragsreihe macht um 15 Uhr Bierta Muqaku, Pflegedirektorin des Zollernalb Klinikums, mit ihrem Vortrag zur aktuellen Situation der Gesundheits- und Krankenpflege. Sie zeigt auch auf, wie das Klinikum Zollernalb dem Pflegenotstand entgegenwirkt.

Als besonderen Service für Messebesucher wird der SÜDWEST PRESSE-Fotograf Thomas Kiehl von 11 bis 15 Uhr am Stand der SÜDWEST PRESSE kostenlos Bewerbungsfotos anfertigen. Zusammen mit dem „Bewerbungsmappencheck“, der von Experten begleitet wird, dürfte dann bei der nächsten Bewerbung nichts mehr schief gehen.

