Mit der Stadthalle Reutlingen hat unsere Regionein echtes Multitalent. Viele hochkarätige Events, Kongresse, Messen und Tagungen finden hier statt. Am Samstag, 28. September, ist der Fachkräftetag zu Gast eine Jobmesse mit Mehrwert.

Der Fachkräftetag 2018 war ein voller Erfolg

Mit 800 Besuchern, 22 Ausstellern, vier hochkarätigen Vorträgen und über 250 Zuhörer war der Fachkräftetag 2018 ein voller Erfolg. Auch dieses Jahr präsentieren sich Firmen aus der Region an Ständen und können ihre Bewerber gleich vor Ort kennenlernen.

Ein toller Service für Messebesucher ist auch dieses Jahr wieder der sogenannte Bewerbungsmappencheck, bei dem Experten die fertige Bewerbungsmappe anschauen undwertvolle Tipps geben. Passend dazu ist der Fotograf der Südwest Presse, Thomas Kiehl, von 11 bis 15Uhr am Südwest Presse Stand und macht kostenlose Bewerbungsfotos.



Interessante Vorträge

Des Weiteren gibt es sechs interessante Vorträge, die sich den Themen Bewerbung und Weiterbildung widmen und Einblicke in die Berufspraxis liefern. Für alle, die gerade auf der Suche nach einer Stelle sind oder sich auch nur einmal schlau machen möchten, welche Unternehmen der Region welche Stellen anbieten, ist der Fachkräftetagmit Sicherheit die richtige Anlaufstelle. Vielleicht lernt man da seinen zukünftigen Arbeitgeber kennen oder man erfährt von Firmen, die man bisher gar nicht auf dem Schirm hatte.



Viele attraktive Arbeitsplätze

Auch in diesem Jahr präsentieren die Südwest Presse-Verlage und das Schwäbische Tagblatt den Fachkräftetag Neckar-Alb gemeinsam. Und eines, was in jedem Fall nach dem Besuch des Fachkräftetages klar wird: Die heimische Wirtschaft hat viele attraktive Arbeitsplätze zu bieten. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, diese Jobs mit Fachleuten zu besetzen. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Ein Faktor ist sicherlich, dass der Trend bei vielen jungen Leuten weg von der Ausbildung und hin zum Studium geht. So ist es umso wichtiger, dass Firmen vor Ort mit potenziellen Mitarbeitern ins Gespräch kommen.



