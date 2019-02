OB-Wahl Reutlingen Es zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab: bereits 9351 Briefwähler

Reutlingen / Giovanni De Nitto

Beim ersten Wahlgang der OB-Wahl in Reutlingen, am 3. Februar 2019, betrug die Wahlbeteiligung enttäuschende 39,5 Prozent. Damit hatten über 60 Prozent der stimmberechtigten Bürger nicht gewählt. Es wurden 34.491 gültige Stimmen abgegeben, per Briefwahl waren es 7.327 gültige Stimmen.

Hoffen auf höhere Wahlbeteiligung

Eine höhere Wahlbeteiligung als beim letzten Urnengang zeichnet sich bereits ab: Am Freitag hatten bereits 9.351 Briefwähler ihr Votum abgegeben, damit ist in diesem ausgewählten Bereich die Wahlbeteiligung bereits höher als im ersten Wahlgang der OB-Wahl am 3. Februar 2019.

Wahlaufruf Oberbürgermeisterin Barbara Bosch:

Liebe Reutlinger Bürgerinnen und Bürger,

Demokratie kann ohne Wählerinnen und Wähler nicht funktionieren. Ich bitte Sie daher: Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr und geben Sie am Sonntag Ihre Stimme ab. Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie mit darüber, wer in den nächsten acht Jahren gemeinsam mit dem Gemeinderat die Entwicklung unserer Stadt prägt und gestaltet.

Zur Stimmabgabe können Sie die Wahlbenachrichtigung verwenden, die Sie bereits zur Wahl am 3. Februar 2019 erhalten haben. Ersatzweise können Sie aber auch jederzeit mit Ihrem gültigen Ausweis wählen. Ihren Stimmzettel erhalten Sie in Ihrem Wahllokal. Die Wahllokale sind von 08:00 – 18:00 Uhr geöffnet.

Ihre Barbara Bosch

Oberbürgermeisterin

