Ein Bericht des Kreisjugendamtes zeigt: Bis 2025 wird sich die Lage in den Kindertagesstätten verschärfen, wenn sich nichts ändert.

Für immer mehr Kinder gibt es immer weniger Erzieher, auch im Landkreis Reutlingen. Das ist keine neue Erkenntnis – aber sie wurde im jüngsten Bericht des Kreisjugendamtes wieder verdeutlicht. Über diesen Bericht wird der Jugendhilfeausschuss des Kreistages heute diskutieren.

Grüne gaben den Anstoß

Den Ausschlag hatte ein Antrag der Grünen-Fraktion des Kreistags im Dezember gegeben: Diese hatte ursprünglich gefordert, dass alle Kindertagesstätten, die eine „Praxisintegrierte Ausbildung“ (PiA) zum Erzieher fördern, 300 Euro Zuschuss pro Monat und Azubi bekommen. Den Antrag hatten die Grünen letztendlich wieder zurückgezogen, weil aus den anderen Fraktionen viel Gegenwind gekommen war. Was sie damit aber angestoßen hatten, war eine ganzheitliche Überprüfung der aktuellen Erzieher-Situation im Kreis.

Das Kreisjugendamt hatte zunächst eine Umfrage in allen 26 Landkreisgemeinden gestartet. Wie viele Fachkräfte gibt es aktuell dort? Und wie viele werden in den kommenden Jahren (bis 2025) voraussichtlich benötigt? Im Landkreis gibt es 106 Kita-Träger und 272 Einrichtungen.

31 Prozent mehr Erzieher benötigt

Alle Gemeinden gaben Auskunft. Das Ergebnis ist, dass im Jahr 2025 mindestens 31 Prozent mehr Erzieher-Fachkräfte im ganzen Landkreis benötigt werden. Einzelne Gemeinden unterscheiden sich dabei durchaus, sagt Gerlinde Kohl, die im Kreisjugendamt für die Jugendhilfeplanung zuständig ist: In sehr kleinen und ländlichen Gemeinden wird man in sechs Jahren wohl zwei Prozent mehr Erzieher benötigen. In Ballungsräumen (wo das Leben an sich auch teurer ist) wird dagegen ein notwendiger Erzieher-Zuwachs von 122 Prozent vorausgesagt.

In reinen Zahlen ausgedrückt heißt das: Am 1. März 2025 fehlen in allen 26 Landkreisgemeinden voraussichtlich 353 Erzieher. Und das ist keine Entwicklung, die schleichend kam: Allein zwischen 2015 und 2018 hat eine deutlich steigende Zahl von Kindern zwischen einem und sechs Jahren einen Kita-Platz in Anspruch genommen. Waren es 2015 noch 9639 Kinder im Landkreis, so wurden 2018 schon 10.488 Kinder erfasst. „Wir haben uns bisher immer nur um den Ausbau der Kindertagesstätten gekümmert“, sagt Gerlinde Kohl. Die Überprüfung, die jetzt stattfand, bezeichnet sie als erstmalig. „Jetzt hatten wir auch die Ausbildungsstätten an sich im Blick.“

Was laut Kohl ganz deutlich wurde: Es ist nicht zielführend, nur neue Schulklassen für Erzieher zu bilden oder Kita-Träger zu fördern, die solche ausbilden. Denn es fehlen schlichtweg die Personen, die diesen Job überhaupt machen wollen. An der Mathilde-Weber-Schule in Tübingen beispielsweise gab es im vergangenen Jahr offene PiA-Ausbildungsplätze. Deshalb laute das oberste Credo nun: „Die Kapazitäten von unten erhöhen.“

Social Media einsetzen

Man will die Schüler an den allgemeinbildenden Schulen erreichen und ihnen den Beruf des Erziehers schmackhaft machen. Dies soll auch über Social Media geschehen. Dazu sei man im Gespräch mit den Landkreiskommunen und den Kita-Trägern, sagt Kohl. Konkrete Pläne zur geplanten Werbekampagne gebe es aber noch nicht.

Was der Landkreis nun ebenfalls versuchen will: Jungen Menschen mit Migrationshintergrund soll der Einstieg in den Beruf erleichtert werden. Mit einer hiesigen Schule wurde beispielsweise besprochen, dass zusätzliche Sprachkurse angeboten werden, die den Fokus auf die Fachsprache legen. Auch Fachkräften aus dem Ausland soll es nun schneller gelingen, ihre Zeugnisse auch in Deutschland anerkennen zu lassen. Die zuständige Behörde in Stuttgart hatte Ende Dezember 2017 noch bis zu neun Monaten für die Bearbeitung eines Antrages benötigt. Jetzt wurde sie personell aufgestockt.

Ein weiteres Problem ist, dass viele Kitas keine Ausbildungs- oder Praktikumsplätze anbieten. „Das ist oft sehr aufwendig“, vermutet Kohl als Grund. „Besonders die PiA-Ausbildung ist deshalb sehr zaghaft angelaufen.“ Von Landkreis-Seite aus will man nun versuchen, den Trägern die Vorteile als Ausbilder schmackhaft zu machen. Auch Land und Bund versuchen, mit Zuschüssen mehr Kitas ins Boot zu holen (siehe Info). Gerlinde Kohl ist derweil zuversichtlich: „Die Einrichtungen haben erkannt, dass sie ausbilden müssen.“

