Reutlingen Erste Arbeiten im Untergrund

Reutlingen / Von Carola Eissler

Ein riesiges neues Wohngebiet, urbane Stadtviertel, 325 Wohnungen, ein schmuckes Quartierszentrum: „Blue Village“, in dem Quadrat zwischen Sickenhäuser Straße, Gellertstraße und Justinus-Kerner-Straße gelegen, ist ein ehrgeiziges Projekt und Teil der Reutlinger Wohnbauoffensive, die bis 2025 jährlich 500 neue Wohnungen vorsieht. Jetzt haben dort die Rodungsarbeiten begonnen, zeitgleich wird der Untergrund an der unteren Sickenhäuser Straße vorbereitet und das Gebiet an das Fernwärmenetz angeschlossen.

Die „Gesellschaft für Betreuung privater Bauherren mbH“ (GfB), die das drei Hektar große Gelände von der Spedition Betz abgekauft hat, ist in Reutlingen keine Unbekannte. Zwischen 2006 und 2011 realisierte sie das Seidenviertel in der Achalmstadt.

325 Wohneinheiten, davon 40 Wohneinheiten mit Sozialbindung, eine Kita, ein Bürgertreff, ein zentraler Quartiersplatz und einige Gewerbeeinheiten sind Teil des neuen Quartiers oberhalb der Bundesstraße 28.

Die Planungen zur Bebauung des Schieferbuckels reichen allerdings weit über das Projekt „Blue Village“ hinaus. Insgesamt 560 neue Wohnungen für mehr als 1000 neue Einwohner, so lassen sich die Ausmaße der insgesamt drei Bebauungspläne zusammenfassen. Das neue Baugebiet könnte sich später einmal bis zur Eishalle erstrecken. Neben dem Bebauungsplan Sickenhäuser Straße sind dies das Plangebiet West/Justinus-Kerner-Straße, dessen Areal der GWG gehört, und das städtische Plangebiet Ost/Sickenhäuser Straße/Irtenbach. Im Gebiet West sind auch Wohnungen für 180 Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung vorgesehen, im Plangebiet Ost, bei der Eishalle, ist ein Seniorenheim geplant.

Für manche Mieter in den noch bestehenden alten Gebäuden ist die Zukunft noch unsicher. So betreibt beispielsweise die Freikirche ICF eine Kindertagesstätte, deren Plätze auch im Bedarfsplan der Stadt aufgenommen sind. Da die Neubebauung abschnittsweise errichtet werde, könnte die Kita auch nach Baubeginn noch auf dem Gelände bleiben, heißt es seitens der Stadt. Allerdings werde die GfB eine Kita mit drei Gruppen auf der Fläche errichten, die dann von der Stadt angemietet oder gekauft werde. Eine weitere Kita sei auf den Flächen der GWG am Schieferbuckel geplant.