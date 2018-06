Mitmach-Aktion Erst der Talk, dann die Talente

Reutlingen / swp

Im Juli startet die Veranstaltungsreihe Kultur ums Eck im Hohbuch und Schafstall. Es handelt sich dabei um Kunst aller Art, dargeboten von und für Menschen aus dem Stadtviertel.

Die Reihe Kultur ums Eck bietet eine offene Bühne und lebt vom Mitmachen. „Machen Sie Musik, malen Sie Bilder, schreiben Sie eigene Texte? Wir laden Sie ein, sich und ihre Kunst zu präsentieren“, fordern die Veranstalter auf. Auf Spielplätzen, in Wohnzimmern und Gärten oder im Gemeindezentrum – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. „Wir unterstützen Sie in Organisation und Werbung“, sagen die Macher von „Kultur ums Eck“.

Kultur ums Eck ist eine Initiative der evangelischen Kirchengemeinde. Sie will Treffpunkte schaffen und Lust auf Neues wecken. In der Regel finden die Veranstaltungen im evangelischen Gemeindezentrum Hohbuch in der Pestalozzistraße 50 statt.

Kultur ums Eck startet mit folgender Veranstaltung: Beim „Talk ums Eck“ am Sonntag, 1. Juli, um 11 Uhr im Gemeindezentrum Hohbuch unterhält sich Friedrich Buck mit dem bildenden Künstler Markus Wilke und dem Zauberkünstler Nikolai Striebel unter anderem über das Thema: „Ist jeder Mensch ein Künstler?“

Am 1. Juli ist von Markus Wilke auch das neue Werk „Kreuzschatten“ im Gemeindezentrum zu sehen. Die klare Form und Struktur des Bildes stehen im Kontrast zum fragmentarisch dargestellten Müll, der zusammengepresst seiner lukrativen Entsorgung harrt. Während die Pop-Art Werbeprodukte künstlerisch aufgriff, rückt Markus Wilke ein aktuelles Gesellschaftsthema in den Fokus: „Im Schatten hinter uns lassen wir Müll zurück, der unsere Erde verschmutzt, der heute und nachfolgende Generationen belastet.“

Die nächste Veranstaltung „Junge Talente auf der Bühne“ ist am Sonntag, 8. Juli, 17 Uhr, ebenfalls im Gemeindezentrum Hohbuch. Mitwirkende sind Klavierschüler von Irina Kolesnikov, die Jazzdance GA der Hohbuchschule und die Hiphop-Gruppe Hohbuch-Kids.