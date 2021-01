Claus Mellinger, Vorstandsmitglied im Gesamtelternbeirat Reutlinger Kindergärten und Kindertagesstätten (Gerk) sowie in der Landeselternvertretung baden-württembergischer Kindertageseinrichtungen, meldet sich zur derzeitigen Situation in den Kitas. Die Landeselternvertretung habe die Verlängerung der Kitaschließungen mit zunehmender Ungeduld aufgenommen. Hat die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungspressekonferenz die Schließung mindestens bis Mitte Februar und eine Öffnung ab einer Inzidenz von weniger als 50 Fällen angekündigt, stellt Ministerpräsident Kretschmann die Möglichkeit einer vorsichtigen und stufenweisen Öffnung ab dem 14. Februar in Aussicht, ohne einen Inzidenzwert oder andere Kriterien dafür zu nennen.

Aussicht auf Öffnung der Kitas ohne Kriterien weckt falsche Hoffnungen

„Damit werden Hoffnungen und Erwartungen erzeugt, die viele Familien nicht mehr nachvollziehen können. Schon heute befürchten wir eine weitere Verlängerung der Schließungen nach diesem Termin, da die Bewertungsgrundlage nicht offengelegt wird.“

Weitere Schließung oder Öffnung bedürfen laut Mellinger einer klaren und belastbaren Basis. „Seit November sind Kita-Kinder nun weitgehend von sozialen Kontakten zu Gleichaltrigen abgeschnitten, nachdem Vereine, Kindergruppen, Bibliotheken geschlossen wurden.“

Situation verunsichert Kinder: Empfehlung von Kinderpsychologen ernst nehmen

In dieser Situation erleben Kinder immer wieder Abbrüche, Verunsicherung und Erschütterung ihrer kindlichen Beziehungen zu Gleichaltrigen, zum Fachpersonal in den Kitas und zu den Einrichtungen selbst. „Mit Unverständnis erleben wir, dass die Empfehlungen der pädiatrischen Fachgesellschaften wie auch der Kinderpsychologen und Kindheitsforscher in der Diskussion über Pandemiemaßnahmen öffentlich nicht vorkommen.“

Claus Mellinger: Aussetzen der Betreuungsgebühren

Den Beteuerungen der Landesregierung, Kindern und deren Bildung, Förderung und Betreuung höchste Priorität einzuräumen, müssten nun konkrete Taten folgen. „Wir erwarten nun von der Landesregierung, dass sie zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden und Gewerkschaften ein Konzept auf die Beine stellt. Wir erwarten auch eine klare Aussage zur Bereitschaft, den Kommunen und Trägern das Aussetzen der Betreuungsgebühren zu ermöglichen, indem sie die finanziellen Ausfälle garantiert. Denn noch immer bezahlen Familien Beiträge für Leistungen, die sie nicht in Anspruch nehmen dürfen oder freiwillig nicht wollen.“