Metzingen Erneut Top-Arbeitgeber in der Region

Metzingen / swp

Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde das Metzinger IT-Unternehmen „nds it systemhaus“ in die Bestenliste „Top Arbeitgeber Mittelstand“ aufgenommen.

In Zusammenarbeit mit dem Bewertungsportal kununu prämiert Focus-Business jedes Jahr die besten Arbeitgeber unter den mittelständischen Unternehmen mit elf bis 500 Mitarbeitern. Das Ranking ergibt sich aus den Faktoren Unternehmensgröße, Bewertungsnote und der Gesamtzahl der Bewertungen im vergangenen Jahr.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach 2018 auch 2019 im Focus-Ranking unter den Top Arbeitgebern aufgelistet sind. Dies zeigt uns, dass wir nicht nur in der Lage sind individuelle und kundenorientierte IT-Lösungen erfolgreich umzusetzen, sondern auch als Arbeitgeber überzeugen.“, so Geschäftsführer Jochen Fischer. „Mit modernen Rahmenbedingungen, interessanten Stellenprofilen und attraktiven Benefits ist es auf einem sehr umkämpften Mitarbeitermarkt gelungen uns als Top-Arbeitgeber zu positionieren. Allein im Metzinger Hauptquartier konnten wir in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche neue Stellen schaffen.“, ergänzt Personalleiter Niels Maurer. Die komplette Liste der „Top Arbeitgeber Mittelstand“ ist im Sonderheft Focus Business erschienen. Als herstellerunabhängiger IT-Komplettanbieter unterstützt nds it systemhaus seit über 25 Jahren Unternehmen bei all ihren IT-Prozessen. Es bietet individuelle und maßgeschneiderte Lösungen über das gesamte Spektrum einer modernen Unternehmens-IT. Mit einem Team von über 50 Spezialisten betreut das Unternehmen von seinen drei Standorten Metzingen, Sindelfingen und Detmold aus Kunden im gesamten Bundesgebiet.

Über 500 Kunden, von Klein- bis Großunternehmen, vertrauen bereits auf Lösungen und Dienstleistungen in Bereichen wie Netzwerkinfrastruktur, IT-Engineering, IT-Outsourcing, Server- und Speicherlösungen, Cloud-Computing, WLAN und Support. Im Fokus aller Kundenprojekte stehen Datensicherheit, Systemverfügbarkeit, Skalierung, Kostensensibilität und Support.