Motorradfahren Erhöhtes Unfallrisiko für Biker

Die Motorradsaison hat begonnen: Mit besserem Wetter holen viele ihre Maschinen aus der Garage. Leider hat diese Zeit auch ihre Schatten. Gerade zu Saisonbeginn, wenn die Biker noch ungeübt sind und auch die Autofahrer sich wieder an die oft schnellen und leistungsstarken Motorräder gewöhnen müssen, besteht ein erhöhtes Unfallrisiko.

465 Motorradunfälle, bei denen sieben Biker getötet, 99 schwer und 257 leicht verletzt wurden, wurden im vergangenen Jahr im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen verzeichnet. Damit ist immer noch mehr als jeder fünfte Verkehrstote und jeder sechste Schwerverletzte ein Motorradfahrer. Mehr als die Hälfte der Unfälle wurden von den Bikern selbst verursacht, außerhalb geschlossener Ortschaften beträgt dieser Anteil sogar fast 68 Prozent. Je schwerer die Unfallfolgen, desto höher ist der Anteil der Unfallursachen Geschwindigkeit und Überholen. Er liegt bei den von den Bikern verursachten Unfällen bei 64,5 Prozent. Zweiradfahrer sind gegenüber Autofahrern wegen der fehlenden Knautschzone bei Unfällen immer im Nachteil. Sich dessen bewusst zu sein und seine Fahrweise entsprechend anzupassen, tragen dazu bei, die Faszination des Motorradfahrens möglichst unbeschadet genießen zu können. Zusätzlich lauern gerade zu Saisonbeginn weitere Gefahren:

Nach dem Winter sind die Straßen oft noch von Salz und Splitt verunreinigt. Vom Frost aufgerissene Schlaglöcher stellen für Zweiradfahrer besondere Gefahren dar. Gerade auf den besonders reizvollen Strecken in Albtälern und Albaufstiegen muss man in den schattenreichen Kurven und Waldstücken derzeit noch mit rutschigen Fahrbahnen rechnen. Zudem sind im Frühjahr viele landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs, die unvermittelt aus Feld- und Waldwegen einbiegen und gelegentlich auch Spuren auf den Straßen hinterlassen können.

Aber nicht nur das Umfeld birgt zum Saisonbeginn besondere Risiken. Die Routine im Handling muss erst wieder neu eingeübt werden. Sich mental auf kritische Lagen vorzubereiten, ist wichtig. Das langsame Herantasten an die Geschwindigkeit und die Schräglage sind gerade am Anfang für den besonnenen Biker unerlässlich. Bei kalter Witterung oder neuen Reifen ist die Haftung gerade bei Motorradreifen spürbar schlechter, als man das von der letzten Saison her gewöhnt ist. Und auch der technische Zustand des eigenen Bikes verdient besondere Aufmerksamkeit. Stimmen Profiltiefe und Reifendruck noch, passen die Flüssigkeitsstände von Öl und Bremsflüssigkeit noch, ist die Kette geschmiert?

Gerade im Frühjahr bietet sich ein Sicherheitstraining an, um sich unter optimalen Rahmenbedingungen wieder an die Maschine zu gewöhnen.

Info Weitere wertvolle Tipps und Hinweise gibt’s im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.