Kemmler Baustoffe Erfolg im Top Job-Wettbewerb

Tübingen/Münsingen / swp

Als eines von nur 85 Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand konnte die Kemmler Baustoffe GmbH kürzlich in Berlin die Top Job-Auszeichnung entgegennehmen. Das Tübinger Familienunternehmen, das seit 1956 in Münsingen mit einer Niederlassung vertreten ist, bekam das Qualitätssiegel für herausragende Arbeitgeberqualität bereits zum sechsten Mal verliehen.

Nur ganz wenige Mittelständler haben bislang so oft erfolgreich an dem wissenschaftlich gestützten Arbeitgebervergleich teilgenommen wie das 1885 gegründete, schwäbische Traditionsunternehmen Kemmler. „Ihr Unternehmen hat sich in diesem Wettbewerb mit Bravour behauptet“, lobte die Jury den mit 24 Handelshäusern führenden Baustoff- und Fliesenfachhändler in Süddeutschland.

In Münsingen betreibt das Unternehmen die älteste und größte Baustoff- und Fliesenfachhandlung in der Region. „Für uns stellt jeder Top Job-Award ein ganz wichtiges Etappenziel dar“, erklärt der Münsinger Kemmler-Geschäftsführer Frank Zinnert. Die wissenschaftlich fundierte Überprüfung der Arbeitgeberqualitäten würde jedes Mal aufs Neue wichtige Verbesserungsimpulse für die weitere Entwicklung der Personalarbeit liefern. Zugleich könne sich Kemmler durch die Top Job-Auszeichnung im härter werdenden Wettbewerb um qualifiziertes Fachpersonal positiv hervorheben.

Hoher Stellenwert

Kemmler Baustoffe legt viel Wert auf die Ausbildung des eigenen Nachwuchses. Aktuell lernen in der Niederlassung Münsingen vier Jugendliche einen Beruf. Das entspricht einer Ausbildungsquote von 16 Prozent. Im Gesamtunternehmen haben in den vergangenen Jahren im Schnitt 200 junge Menschen eine Ausbildung durchlaufen – die meisten davon im Handel. Für das kommende Ausbildungsjahr bietet das Münsinger Haus derzeit noch Lehrstellen für die Berufe „Fachkraft für Lagerlogistik“ sowie „Groß- und Außenhandelskaufmann/frau“ an.

Neben dem Gewinn des Top Job-Preises macht Kemmler Baustoffe derzeit auch in anderer Hinsicht von sich reden. Das Unternehmen hat seit dem Herbst gleich drei neue Standorte im Aufbau. Mit der neuen Expansionswelle erschließt sich Kemmler in der Rheinebene eine wirtschaftlich interessante Region. Zum Jahresanfang hat Kemmler in Malterdingen vor den Toren Freiburgs einen Mitbewerber gekauft. Zugleich engagiert sich Kemmler auch in Ettlingen und in Bruchsal.

Auch in Münsingen ist Kemmler in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen. „Heute verfügen wir über nahezu perfekte Bedingungen“, erklärt Geschäftsführer Zinnert. Nach großen Investitionen in ein neues Hallenlager, in eine neue Fliesen-Ausstellung und in eine kräftige Erweiterung des Standorts durch Grundstückszukäufe ist Kemmler heute regionaler Marktführer für Fliesen und Baustoffe.

Kemmler Baustoffe ist das größte Unternehmen der Firmenfamilie Kemmler und zählt bundesweit zu den „Top Five“ der privaten Baustoff-Fachhändler. In Baden-Württemberg gilt Kemmler Baustoffe mit der größten Fliesenauswahl im Land als der Markführer. Das Unternehmen ist stark auf Wachstum ausgelegt und unterhält aktuell 24 Niederlassungen in Baden-Württemberg und Bayern. Seit dem Jahr 2000 hat Kemmler Baustoffe neue Niederlassungen in Neu-Ulm, Pforzheim, Schorndorf, Aalen, Diedorf, Stuttgart-Stammheim, Stuttgart-Wangen, Weinsberg und Malterdingen aufgebaut. Mit rund 1 300 Mitarbeitern bedient das Handelsunternehmen über 10 000 Stammkunden aus dem Bauhandwerk und liefert mehr als 100 000 Bauprodukte just-in-time.