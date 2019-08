Er schrie, tobte, beleidigte, spuckte, wollte einer Polizeibeamtin ins Gesicht schlagen und bezeichnete sie als „dreckige Schlampe“. Die Beamten betitelte er als „Hurensöhne“ und zog noch weitere Register seines offensichtlich ausgeprägten sexuellen Wortschatzes, mit dem er es versteht, andere zu beleidigen. Einen weiteren Beamten bedrohte er mit den Worten „Ich weiß, wo du wohnst und bringe dich um.“ Das Amtsgericht Reutlingen unter Vorsitz von Richterin Lisa Nonnenmacher verurteilte den 25-jährigen Syrer am Mittwoch wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung in mehreren Fällen zu zehn Monaten Haft auf Bewährung. Zudem muss der Mann in der dreijährigen Bewährungszeit 1000 Euro Strafe bezahlen und 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Der Syrer sollte eigentlich in jener Novembernacht vor einer Gaststätte in der Karlstraße kontrolliert werden, weil der Wirt die Polizei gerufen hatte. Der Syrer und sein Begleiter waren alkoholisiert und hatten in der Kneipe randaliert. Die Aufforderung, seinen Ausweis zu zeigen, empfand der Syrer wohl als Provokation seitens der Polizei, wie er auch vor Gericht durchblicken ließ. „Die Beamten zeigten keinen Respekt vor mir.“ Was dann passierte, war, so schilderten es die beteiligten Polizisten in den späteren Protokollen und eine Polizeibeamtin gestern vor dem Amtsgericht, ein stundenlanger Ausbruch an Aggression und Beleidigungen.

Unglaubliche Aggression gegen die Beamtin

Dabei schien er es vor allem auf die die Frau, die Polizeibeamtin, abgesehen zu haben, baute sich vor ihr auf und bedrohte sie. Der Mann musste schließlich auf den Boden gelegt werden, außerdem kam Pfefferspray zum Einsatz, weil der Mann weiterhin wild um sich schlug. Die Randale gingen auch in der Notaufnahme des Klinikums weiter, wo der Syrer nach Ärzten und Pflegern trat und sie aufs Übelste beleidigte.

2016 kam der Syrer zusammen mit seinem Bruder und einem Cousin nach Deutschland. Inzwischen wohnt er in einer Albgemeinde und ist dort bei einem Autozulieferer beschäftigt. Vor allem am Wochenende trinke er viel Alkohol, etwa einen Liter Wodka pro Abend, und das mache ihn aggressiv, ließ er über einen Dolmetscher ausrichten. Obwohl er erst seit drei Jahren in Deutschland ist, sind bereits mehrere Strafverfahren gegen ihn anhängig gewesen, unter anderem wegen Diebstahls, sexueller Belästigung, unerlaubten Führens einer Schusswaffe. Etliche Geldstrafen sind noch nicht bezahlt.

„Dieses Verhalten wird hier nicht toleriert“, machte Richterin Lisa Nonnenmacher deutlich. Der Angeklagte habe zwar unter deutlichem Alkoholeinfluss gestanden, aber eben nicht so sehr, dass er steuerungsunfähig gewesen wäre. Damit folgte Nonnenmacher in ihrem Urteil und auch in der Begründung der Staatsanwaltschaft, die dem Angeklagten vorgehalten hatte, dass er sich bei einer ersten Vernehmung nach dem Geschehen sehr wohl an seine Beleidigungen erinnern konnte und diese auch eingeräumt habe. Erst jetzt vor Gericht habe der Mann gesagt, wegen des Alkohols könne er sich an nichts erinnern. Entscheidend waren freilich auch die Vorstrafen.

Gewalt gegen Polizei nimmt zu

Die Gewalt und Aggression gegen Polizeibeamte nimmt auch im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen erschreckend zu. Allein im vergangenen Jahr stieg sie auf 376 Straftaten und damit um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Kriminalstatistik dokumentiert. Die Zahl der verletzten Beamten erreichte 2018 sogar einen Höchststand: 195 Beamte wurden verletzt, 25 Prozent mehr als noch 2017. Seit April diesen Jahres ist die Polizei Reutlingen mit Bodycams ausgestattet, so dass Aggressionen gegen Beamte lückenlos dokumentiert werden können.

