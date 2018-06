Reutlingen / Giovanni De Nitto

Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Gasalarm in der Bahnhofstraße ausrücken. Es wurde vor Ort ein verdächtiger Geruch an einer Baustelle, Wasser war in die Baugrube eingedrungen, festgestellt, weshalb der Bereich abgesperrt wurde.

Nach eingehenden Messungen und Überprüfungen konnte schnell Entwarnung gegeben werden.