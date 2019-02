Reutlingen Entscheidung vorerst vertagt

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Nur mit einem Kompromissvorschlag konnte OB Barbara Bosch gestern Abend das Aus für den Radschnellweg auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Eninger Weg und Bahnhofstraße verhindern. Anstelle eines Grundsatzbeschlusses für den Bau einigte sich der Gemeinderat darauf, der „Fortsetzung der für die Realisierung eines Teilabschnitts des Radschnellwegs Reutlingen – Pfullingen – Lichtenstein notwendigen Untersuchungen und Planungen“ zuzustimmen.

Außerdem nahm das Gremium einen SPD-Vorschlag auf und beauftragte die Verwaltung, weiter mit der Bahn über den Kauf und die Nutzung der Bahntrasse als Radschnellweg, ohne jedoch den 2,2 Kilometer langen Strecken­abschnitt zu entwidmen und damit auch zukünftig eine Nutzung als Bahntrasse beizubehalten. Bei einer Gegenstimme von Gabriele Janz (Grüne) votierten alle Stadträte für den Kompromiss. Damit kann die Stadt die notwendigen, auch artenschutzrechtlichen, Voruntersuchungen fortsetzen und mit den Teilrodungen beginnen. „Wir müssen jetzt in die Gänge kommen, sonst schaffen wir es nicht mehr“, sagte Tiefbauamtsleiter Arno Valin mit Blick auf den eng getakteten Zeitplan. Schließlich müssen die Arbeiten spätestens Ende 2020 abgeschlossen sein, sonst entfällt der Bundeszuschuss in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

In der über zweistündigen, teilweise leidenschaftlich geführten Debatte hatte sich rasch abgezeichnet, dass der Grundsatzbeschluss pro Bau keine Mehrheit im Gremium finden würde. Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Gaiser sah in der Kürze der Zeit ein erhebliches Risiko und verwies auf die zeitaufwendigen Verhandlungen mit der Deutschen Bahn, was die Entwidmung des Stücks angehe. Außerdem dürfe man auch nicht diese Strecke als eventuelle Trasse für die Regionalstadtbahn außer Acht lassen. Gaiser sprach auch die Kosten an, die von der Stadt derzeit mit 4,64 Millionen Euro beziffert werden. Allerdings sind darin die Ausgaben für den Grunderwerb sowie Kosten für mögliche Leitungsverlegungen sowie die Entsorgung von verunreinigtem Boden und der Beseitigung von Kampfmitteln nicht enthalten. Alles in allem sei der CDU das „Gesamtrisiko zu hoch“.

Allein die SPD bekannte sich gestern zum Grundsatzbeschluss für den Radschnellweg, stand aber der von der Verwaltung für notwendig gehaltenen Entwidmung skeptisch gegenüber. „Wenn wir wollen, dass die Leute das Auto stehen lassen, müssen wir Wege schaffen, die für Fahrradfahrer attraktiv sind“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Helmut Treutlein. Seine Fraktion sei der Meinung, dass „wir diese Chance für die Stadt und die Region ergreifen sollten“.

Nicht ausgereift

Aus Sicht von Holger Bergmann, der ebenfalls die Entwidmung der Trasse ablehnte, war die Vorlage noch nicht entscheidungsreif. Der Stadtrat der Grünen kritisierte auch, dass die Verwaltung ihre Vorschläge für das Lead-City-Programm ohne Zustimmung des Gemeinderats gemacht habe und diesen jetzt unter Druck setze. Ein Radweg sei durchaus sinnvoll, sagte Bergmann. Dieser solle aber nicht auf der gesamten ehemaligen Bahntrasse, sondern in Verlängerung der Charlottenstraße von der Aulberstraße zum Hauptbahnhof geführt werden.

Auch die FDP lehnte bei „aller Sympathie für die Menschen und den Radschnellweg“ den Grundsatzbeschluss ab. „Wir dürfen nicht das eine gegen das andere umweltfreundliche Verkehrsmittel ausspielen“ sagte Hagen Kluck.

Und auch die FWV möchte, wie Erich Fritz, sagte, nicht so viel Geld für einen Radschnellweg ausgeben. Wenn man nur den Finanzierungsanteil der Stadt ohne Grunderwerb oder Altlastenbeseitigung als Basis nehme, würden 100 Meter Radschnellweg 100 000 Euro kosten. „Können wir das unseren Bürgern zumuten?“, fragte Fritz. Sein Fraktionsvorsitzender Jürgen Fuchs sprach mit Blick auf die Zuschussvorgaben vom „Fluch des goldenen Zügels“, der hier eine „goldene Peitsche“ sei. „Wir wollen uns nicht in ein Verfahren reinpeitschen lassen, das den Steuerzahler über vier Millionen Euro kostet.“

Aus der Perspektive von Ute Beckmann (WiR) ist es wichtiger, vorhandene Gefahrenstellen wie in der Alteburgstraße zu beseitigen. Eine ähnliche Postion nahm auch Rüdiger Weckmann ein. Dieses viele Geld hätte man, so der Stadtrat der Linken Liste, deutlich effektiver für den Radverkehr in der Stadt einsetzen können. Mit der Charlottenstraße, der Silberburgstraße und dem Panoramaweg verfüge die Stadt über drei eng beieinander liegende Nord-Süd-Verbindungen, die von Radlern genutzt werden können. Eine Einschätzung, der jedoch Barbara Bosch widersprach.