Kommentar Ralph Bausinger zum ersten Wahlgang der OB-Wahl Entscheidung vertagt

Reutlingen / Ralph Bausinger

Die Sensation ist ausgeblieben, keiner der fünf Kandidaten hat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht. Dennoch ist das Ergebnis eine Überraschung: Am Ende eines Kopf-an-Kopf-Rennens lag der Sozialdemokrat Thomas Keck mit 29,6 Prozent gerade einmal 0,1 Prozent oder 41 Stimmen vor Dr. Christian Schneider, der von der CDU unterstützt wurde. Etwas abgeschlagen folgte auf Rang drei Dr. Carl-Gustav-Kalbfell (FDP) mit 19,9 Prozent, während die von Grünen unterstützte Cindy Holmberg sich mit 16,3 Prozent begnügen musste. Spaßkandidat Andreas Zimmermann („Die Partei“) spielte keine Rolle.

Mit Blick auf den zweiten Wahlgang hat das gestrige Ergebnis nur eine geringe Aussagekraft. Zum einen, weil die beiden führenden Kandidaten gleichauf liegen. Zum anderen, weil noch unklar ist, wie viele Kandidaten sich dem Wählervotum am 24. Februar stellen werden. Und zum dritten, weil bei einer Wahlbeteiligung von 39,5 Prozent über 60 Prozent der stimmberechtigten Bürger nicht gewählt haben. Zum Vergleich: Im Jahr 2003, als Barbara Bosch den damaligen Amtsinhaber Dr. Stefan Schultes aus dem Amt gekegelt hatte, waren es immerhin 44,8 Prozent gewesen.

Es ist schwierig zu sagen, welche Themen an der Urne dominiert haben. Kecks gutes Ergebnis legt nahe, dass für viele Wähler die Lage auf dem Wohnungsmarkt ein entscheidender Faktor gewesen ist. Darüber hinaus hat der Betzinger Bezirksbürgermeister enorm von seiner Popularität in Reutlingens größtem Stadtteil profitiert. Sein Konkurrent Schneider konnte dagegen in den Bezirksgemeinden punkten – mit Ausnahme von Ohmenhausen. Die Forderung nach einem eigenen Reutlinger Stadtkreis, die insbesondere Kalbfell offensiv vertreten hatte, scheint eine eher untergeordnete Rolle gespielt zu haben.

In den kommenden Tagen wird sich zeigen, ob noch ein weiterer Bewerber seinen Hut in den Ring wirft, was wir für eher unwahrscheinlich halten. Eines ist sicher: Bis zum zweiten Wahlgang in der Wochen am 24. Februar bleibt es spannend. Wer Barbara Bosch nachfolgt, ist noch völlig offen.