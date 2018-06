Stuttgart/Reutlingen Entscheidung fällt im Herbst

Stuttgart/Reutlingen / Von Ralph Bausinger und Carola Eissler

Der Elly-Heuss-Knapp-Saal im Bürger- und Medienzentrum des Landtags war gestern voll besetzt. Die beiden Regierungsfraktionen, Grüne und CDU, hatten zu einer Anhörung geladen, um sich aus erster Hand über den Antrag der Stadt auf Auskreisung zu informieren. Reutlingens OB Barbara Bosch war mit Verstärkung angereist, die komplette Reutlinger Bürgermeisterriege, Gutachter Prof. Klaus-Dieter Dolde, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und zahlreiche Stadträte verstärkten die Delegation, die per Bus angereist war. Und auch Landrat Thomas Reumann hatte Mitarbeiter aus dem Landratsamt, Kreisräte und Prof. Dr. Christofer Lenz mitgebracht, der sich manches Wortduell um juristische Fragen mit Dolde lieferte.

Barbara Bosch legte vor den Vertretern der beiden Regierungsfraktionen noch einmal jene Gründe dar, die aus ihrer Sicht für einen Stadtkreis sprechen. Sie verwies auf den hohen Rang der kommunalen Selbstverwaltung und die Überzeugung des Gesetzgebers, dass kommunale Dienstleistungen so nah wie möglich beim Bürger erbracht werden sollen. Und sie sparte nicht mit Kritik am Gutachten des Innenministeriums.

Reutlingen nehme, so Bosch, nicht nur aufgrund seiner Größe, eine Sonderstellung im Landkreis ein. So lege die Kreispolitik aufgrund der vorgegebenen Struktur den Fokus auf den ländlichen Raum und nicht auf die städtischen Belange. Im Kreistag unterrepräsentiert, erfülle die Stadt ein Aufgabenportfolio wie ein Stadtkreis mit Berufsfeuerwehr, Betrieb und Mitfinanzierung der Integrierten Leitstelle und Kultureinrichtungen. Davon profitierten Umland und die Region, ohne dass die Stadt dafür einen finanziellen Ausgleich erhalte. Noch ärgerlicher ist aus Reutlinger Sicht, dass die Stadt viele Aufgaben anstelle des zuständigen Landkreises erledigt, die Arbeit macht, aber keinerlei Sitz und Stimme hat, um mitreden zu können. Als Beispiele nannte Bosch die Pflegesatzverhandlungen, das Jobcenter, in das die Stadt 18 Mitarbeiter (Kreis 13) entsendet hat und die Kindertagespflege, welche die Stadt jährlich mit 650 000 Euro bezuschusst, während der Kreis die FAG-Mittel dafür erhält.

Der Vorwurf, mit einem Stadtkreis entstünden Doppelstrukturen, ist laut Bosch „komplett falsch“, da die Gebietskörperschaften Stadt- und Landkreis ihre Dienstleistungen ja nicht parallel oder doppelt anböten, sondern für ihre jeweiligen Einwohner. Die Stadt habe, erläuterte die OB weiter, klar und eindeutig erklärt, wie in Zukunft mit Kreiskliniken (hier würde die Stadt mindestens 25,1 Prozent der Anteile übernehmen) und Berufsschulen (Gründung eines Verbundes) verfahren werden könnte. Mit Ausnahme von Reutlingen seien alle Großstädte Baden-Württembergs Stadtkreise: „Man kann uns nicht verwehren, was ihnen zusteht.“

Das öffentliche Gemeinwohl steht für Landrat Thomas Reumann ganz oben bei der Bewertung des städtischen Antrags auf Auskreisung. Denn eben dieses Gemeinwohl fordere die Verfassung des Landes Baden-Württemberg ein, wenn eine Stadt sich mit dem Gedanken trage, einen eigenen Stadtkreis zu gründen. „Es geht also gerade nicht nur um die Interessen der Stadt Reutlingen.“ Vielmehr müssten alle Interessen der Allgemeinheit, also auch der kreisangehörigen Städte und Gemeinden berücksichtigt werden. Kritisiert wird von Reumann, dass die Stadt zum Beispiel davon ausgehe, dass die bestehenden Schulen beim Landkreis verbleiben und offen lässt, wer zukünftig die Investitionskosten und eventuellen Verlustabdeckungen für die Kreiskliniken und die Investitionskosten für die Berufsschulen trägt. Diese finanziellen Mehrbelastungen müssten dann die verbleibenden Kommunen schultern.

Reumann blickte zurück auf die seit 45 Jahren bestehende erfolgreiche Landkreisstruktur. Der Landkreis, die Städte und Kommunen stehen laut Reumann bei der Arbeitslosenquote und bei den Wirtschaftsdaten gut da. Und zwar gelte dies sowohl für den ländlichen als auch für den städtischen Raum. Hier hob Reumann besonders die medizinische Versorgung durch das Klinikum an drei Standorten sowie die Berufsschulen hervor.

Die Solidargemeinschaft zwischen dem städtischen und dem ländlichen Raum sieht Reumann als Dreh- und Angelpunkt. Diese Solidargemeinschaft würde durch eine Auskreisung geschwächt. Das Angebot der Stadt einer 25,1-prozentigen Beteiligung am Krankenhaus sei keine tragfähige Antwort. Auch deshalb, weil nach Einschätzung von Reumann die Stadt mit einem Vetorecht ausgestattet wäre und damit wichtige Entscheidungen für den ländlichen Raum im Landkreis blockieren könnte. „Zumal in einer Zeit, in der viele kommunale Krankenhäuser mit dem Rücken an der Wand stehen.“ Dies treffe auch auf das Klinikum Reutlingen zu. Die Auskreisung würde laut Reumann zu einer gravierenden Verunsicherung für die Kreiskliniken führen, „denn es bleibt ja offen, wie es weitergehen soll“.

Eines der Hauptargumente der Auskreisungs-Gegner ist der Aufbau von Doppelstrukturen, deren Finanzierung von den Bürgern der Stadt und des Landkreises getragen werden müssten. Für zahlreiche Aufgaben, die bisher vom Landratsamt erbracht werden, müssten künftig auf gleichem räumlichem Gebiet zwei Untere Verwaltungsbehörden vorgehalten und mitfinanziert werden, erläuterte Reumann.

So habe auch die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit festgestellt, dass ein finanzieller und organisatorischer Mehraufwand für einen Stadtkreis nötig sei. Auch im Bereich Umweltrecht und Gewerbeaufsicht sehe es ähnlich aus.

Streit gibt es zwischen Stadt und Landkreis vor allem wegen der Sozialausgaben. Die Stadt sieht sich als Zahlmeister, kritisiert ihren geringen Einfluss. So habe sie zum Beispiel keinen Vertreter im Jugendhilfeausschuss des Kreistags sitzen, warfen Bosch und Hahn Reumann vor. Der Landrat hält dagegen: Im Jahr 2016 hätte ein Stadtkreis Reutlingen 16,5 Millionen Euro für Sozialausgaben selbst aufbringen müssen. Diese seien von den übrigen Städten und Gemeinden durch deren Anteil an Kreisumlage mitfinanziert worden.

Für Reumann ist eine Sonderstellung der Stadt Reutlingen, wie von OB Bosch angeführt, nicht erkennbar. Der Einwohneranteil von 40 Prozent im Landkreis rechtfertige dies nicht. Die Stadt unterscheide sich nicht wesentlich vom sie umgebenden Verdichtungsraum, dieser sei nahezu gleichwertig industriell geprägt. Von den Reutlinger Einwohnern lebten ebenfalls rund 40 Prozent in ländlich strukturierten Räumen, wenn man die Stadtbezirke betrachte.

Die finanziellen Auswirkungen einer Auskreisung sind laut Reumann bedeutsam. Die Stadt mache allerdings keine klaren Zusagen oder Angaben, wie sie sich eine zukünftige Beteiligung vorstelle. „Es sind immer nur Absichtserklärungen.“

Ebenfalls gehört wurden Vertreter der IHK Reutlingen und des DGB. Weniger als die Verwaltungsstruktur seien für die Unternehmen klare Zuständigkeiten, kurze Wege und qualifizierte Mitarbeiter von Bedeutung“, bilanzierte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Epp als Resultat der im Februar gemachten Blitzumfrage. Der DGB wolle sich grundsätzlich nicht zur politischen Entscheidung der Auskreisung äußern, sagte Moritz Stiepelt vom DGB Südwürttemberg.

Sie sei dankbar gewesen, für die Gelegenheit mit einigen Mythen aufzuräumen, wie der Behauptung, dass die Stadt kein Klagerecht habe, sagte Bosch nach der Anhörung gegenüber unserer Zeitung. Zudem sei es gelungen, konkret darzulegen, welche Nachteile die Stadt durch die jetzige Struktur habe.

Aus Sicht von Reumann geht es um die grundsätzliche strukturpolitische Frage, wie sich gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land sicherstellen lassen. Diese Frage gelte es am Ende des Tages mit Blick auf das Gemeinwohlinteresse zu bewerten und zu beantworten. „Jetzt liegt der Ball dort, wo er hingehört: bei den Abgeordneten im Landtag“, lautete sein Fazit.

Ein inhaltliches Resümee am Ende der dreistündigen Anhörung wollte der Grünen-Landtagsabgeordnete Uli Sckerl nicht abgeben. Allerdings hätten ihn und seine Kollegen das Engagement und hohe Niveau der Argumente auf beiden Seiten beeindruckt. Unabhängig von der Entscheidung des Landtags sei eines klar: „So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben.“ Daher werde der Landtag auf jeden Fall beiden Beteiligten strukturelle Veränderungen vorschlagen.