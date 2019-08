Grundhafte Sanierung ist in dicken Lettern auf dem Schild zu lesen, das seit vergangener Woche weit vor dem Eninger Ortseingang aus Richtung Metzingen steht. Nur was da saniert werden soll, verrät das Regierungspräsidium Tübingen, das die Hinweistafel hat aufstellen lassen, leider nicht. Geht’s der Metzinger Straße an den Asphalt? Eine Vermutung, die naheliegend ist, weil das Schild an deren Grünstreifen postiert ist. Oder wird der Kreisverkehr erneuert? Muss vielleicht ganz Eningen saniert werden?

So manchem gibt die strahlend blaue Tafel Rätsel auf, zumal sie nur durch ein gut 20 Meter entferntes kleines Umleitungs-Schild ergänzt wird und keine Sperrung weit und breit zu sehen ist. Fündig wird indes derjenige, der in Richtung Obtal abbiegt. Wer dort landet, dem wird schnell klar: Die Sanierung der Eninger Steige hat begonnen. Nach St. Johann ist von hier aus kein Durchkommen mehr. Was die Straßenbauer den Verkehrsteilnehmern ja eigentlich schon ein paar hundert Meter früher hätten mitteilen können.

Straßenbauer am Werk

Das Schilder-Rätsel freilich soll die gute Nachricht nicht komplett in den Schatten stellen. Denn die Tatsache, dass die Steige endlich saniert wird, dürfte vor allem Eningens Bürgermeister Alexander Schweizer, der den üblen Zustand der Landesstraße 380 schon oft moniert hat, freuen. Seit Montag sind die Straßenbauer am Werk, um 39 000 schadhafte Fahrbahnquadratmeter und einen absturzgefährdeten Hang für 3,5 Millionen Euro wieder auf Vordermann zu bringen. Für die Finanzierung ist das Land zuständig, das die grundhafte Sanierung bis zum Sommer 2020 erfolgreich abgeschlossen haben möchte. Uhus und Schwarzspechten sei dank ist die Steige übrigens in den Wintermonaten wieder befahrbar. Von Dezember bis April hat der Naturschutz Vorfahrt.