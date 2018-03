Verkehr Eninger fühlen sich übergangen

Eningen / Von Gabriele Böhm

Die 4. Fortschreibung des Luftreinhalteplans wird mit Reutlingen assoziiert, aber Eningen ist auch betroffen“, sagte Bürgermeister Alexander Schweizer in der Sitzung des Eninger Gemeinderats am Donnerstagabend. Man habe deshalb bereits beim Regierungspräsidium interveniert.

„Wir haben auch Probleme mit dem Lärm und der Luftreinhaltung und werden stiefmütterlich behandelt“, so Schweizer. Der Regierungspräsident habe angekündigt, das LKW-Durchfahrtverbot in Reutlingen auch dann durchzusetzen, wenn Eningen dagegen sei. Wie Gemeinderat Cliff Werz (CDU) ausführte, würden LKW auf ihrem Weg auf die Alb durch Eningen fahren. „Aber wir werden nicht gefragt.“ Den Luftreinhalteplan umzusetzen ginge nur in Abstimmung mit den umliegenden Kommunen, so Annegret Romer (GAL). Die Fraktionen stimmten der Anregung von Rebecca Hummel (SPD) zu, sich zeitnah intensiv mit dem Problem zu befassen.

Diskutiert wurde auch das Stadtbuskonzept 2019, das Stefan Dvorak, Leiter des Reutlinger Amtes für Stadtentwicklung, vorstellte. „Schon heute funktioniert der Autoverkehr in der Stadt Reutlingen bei der Rush Hour nicht mehr. Aber die Einwohnerzahl wächst weiter. Wenn die Mobilität aufrechterhalten werden soll, müssen wir Radwege ausbauen und den öffentlichen Nahverkehr optimieren“, so Dvorak. Neben einer Zentralen Radwegeachse ist daher auch eine bessere Anbindung des Busverkehrs an den Hauptbahnhof vorgesehen. Sechs Quartiersbuslinien ergänzen das Stadtbusnetz, statt elf soll es 21 Buslinien mit rund 100 neuen Haltestellen geben, die Anzahl der Busse wird von 52 auf 72 erhöht. Die Buslinien enden nicht mehr am ZOB, sondern führen mitten durch die Stadt. „Fast alle Buslinien werden über die Gartenstraße geführt, bei der dann die Parkplätze an der Altstadtseite entfallen.“ Die Buslinie nach Eningen behält die gewohnte Nummer 1, die in einer dichteren Taktung als bisher von Eningen Scherbental über Südbahnhof, Albtorplatz und Hauptbahnhof, dann jedoch nicht mehr nach Orschel-Hagen, sondern über Rommelsbach, Oferdingen und Pliezhausen nach Häslach fährt. Die neu zu schaffende Linie 11 bedient die Strecke Eningen-Betzenried-Hauptbahnhof/Gartenstraße-ZOB/Stadtmitte-Bösmannsäcker-Hochschulen-Hohbuch. „Die Kosten ermitteln wir gerade und kommen dann auf Sie zu“, sagte Dvorak auf die Frage von Bürgermeister Schweizer, mit welchen Summen zu rechnen sei, da man „nicht gerne die Katze im Sack“ kaufe. Eningen, so Dvorak, sei „gut bedient“ mit der neuen Regelung. „Der Bus wird dreimal so oft fahren wie bisher.“

Wünschenswert, so Rebecca Hummel, sei die Anbindung an das Arbachtal. Unter anderem durch die vorgeschriebenen Pausenzeiten der Busfahrer, sagte Dvorak, sei dann ein weiterer Bus notwendig. Der Amtsleiter sagte zu, die relevanten Zahlen, auch die Anzahl der Fahrgäste, demnächst vorzulegen. Auf eine Anfrage von Wolfgang Tittl (CDU) über den Antrieb der Busse gab Dvorak der „leisen und sauberen“ Elektroenergie den Vorzug vor Brennstoffzellen. Mit in die Diskussion mit Mark Hogenmüller, Geschäftsführer der RSV, nehmen möchte Schweizer auch die Anregung von Dr. Joachim Sabieraj (CDU), statt eines vorgesehenen Gelenkbusses Quartierbusse in Eningen einzusetzen und damit eventuell Teile der Linien 1 und 11 einzusparen.

Von Annegret Romer begrüßt wurde die angedachte Testphase, in der Fahrräder in Bussen mitgeführt werden können. „Reutlingen ist eine von fünf Modellstädten zur Luftreinhaltung, die Idee wurde angemeldet“, so Dvorak. Auf die Frage von Gemeinderat Eric Sindek, ob überhaupt Fahrzeuge und Personal für so viel mehr Busfahrten zur Verfügung stünden, antwortete Hogenmüller, man habe die eigenen Ausbildungszahlen hochgefahren und suche auf dem Markt intensiv nach Fahrern. Batteriebetriebene Busse hätten eine Lieferzeit von ein bis zwei Jahren, Dieselfahrzeuge nach der Euro 6-Norm entsprächen der höchsten Abgasnorm.