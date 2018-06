Eningen Empfänger führt heute ein normales Leben

Von Gabriele Böhm

Wie ist es, wenn man einem anderen Menschen tatsächlich das Leben retten kann? Und was bedeutet es, ein neues Leben geschenkt zu bekommen? Am Samstag begegneten sich Alexander Wild (30) aus Aichach in der Nähe von Augsburg und Andreas König (59) aus Eningen beim 10. Tübinger Transplantierten-Treffen zum ersten Mal persönlich.

„Im Mai 2012 hat sich in einer Reha wegen Bluthochdruck mein Zustand plötzlich drastisch verschlechtert“, berichtet König. „Ich konnte nicht mehr, war schnell schlapp. Als ob auf einmal der Akku abgeklemmt ist.“ In Bad Nauheim habe man ihn sofort ins Krankenhaus überweisen wollen, doch der 59-Jährige fuhr selbst zurück nach Eningen. „Das war schlimm“, berichtet er. Er habe einen Tunnelblick und ständige Ohrgeräusche gehabt und nicht gewusst, was mit ihm sei.

Zuhause begab er sich im Steinenbergklinikum in die Obhut von Dr. Alexander Wacker, der zuvor in der Tübinger Transplantationsabteilung gearbeitet hatte. Der Verdacht einer Chronischen Leukämie (CMML) bestätigte sich. „Es war auch klar, dass ich ohne Behandlung nicht mehr lange zu leben hatte.“ Die Leber arbeitete nicht mehr richtig.

Zunächst ging es Andreas König durch Bluttransfusionen besser. „Aber das hielt immer nur wenige Tage an.“ Schnellstens musste ein Spender für Stammzellen gefunden werden. In der Wartezeit beschloss König, sich der Krankheit zu stellen. Er ging zwar arbeiten, erledigte aber auch zusammen mit seiner Frau Gaby Organisatorisches wie Bankvollmacht und Patientenverfügung. „Meine Frau hat sozusagen irgendwie funktioniert, mein 27-jähriger Sohn war völlig fertig“, beschreibt König die Zeit. Er habe auch seine eigene Beerdigung geplant.

Doch das Wunder geschah. Anfang Juli kam die Nachricht, es sei mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Spender gefunden worden. Am 2. August 2012 um 10 Uhr wurde dann bestätigt, dass der Spender laut diverser Untersuchungen tatsächlich in Frage kam. „Ich hab zuerst gedacht, die wollen mich veralbern“, sagt König, der seine Geschichte ruhig erzählt, aber immer wieder an Punkte kommt, die von großer Emotion geprägt sind.

Am 12. Oktober begann in der Tübinger Klinik eine mehrere Tage dauernde Chemo rund um die Uhr. Anstrengend, aber notwendig, um die eigenen Abwehrkräfte „platt zu machen“. „Man wartet mit der Zelltransplantation so lange wie möglich“, sagt behandelnder Oberarzt Dr. Christoph Faul. Denn der Eingriff sei lebensgefährlich, weil der Körper mit schweren Infektionen und Abstoßungsreaktionen reagieren könne. Da es in Deutschland acht Millionen und weltweit 33 Millionen Spender gebe, die in der Tübinger Datei erfasst seien, liege die Chance, einen geeigneten Spender zu finden, bei 70 bis 80 Prozent.

Während dieser Zeit begab sich Spender Alexander Wild, der mit seiner Freundin Katharina Thaler nach Tübingen gekommen war, ins Krankenhaus. Fünf Tage lang gab er sich selbst Spritzen in die Bauchdecke, durch die die Stammzellen vom Knochenmark ins Blut wanderten und dort gewonnen werden konnten. „Mein kleiner Bruder hat sich in die Spenderdatei aufnehmen lassen“, berichtet Wild. „Als dann noch meine Berufsoberschule einen Spendertag durchführte, habe ich mich vor acht Jahren ebenfalls registrieren lassen.“ Durch die Spritzen und die Blutentnahme gab es leichte Nebenwirkungen wie Kribbeln, Schwäche und Schmerzen. „Es ist unangenehm, aber nicht gefährlich.“

Das Blut wurde Andreas König übertragen, die Transfusionen führte man noch wenige Wochen weiter. „Bis die Stammzellen an der richtigen Stelle sind.“ Dann aber ging es König deutlich besser. Er war fitter, die Schwestern in Reutlingen registrierten eine „gesunde Gesichtsfarbe“. Heute führt König dank Alexander Wild ein normales Leben.

Erst zwei Jahre nach der Transplantation durfte der erste anonyme Mailkontakt zwischen Spender und Empfänger stattfinden, weitergeleitet durch die Klinik. „Die beiden sollen sich zuerst nicht begegnen, um solche Dinge wie Erpressung durch den Spender oder seinen unbedingten Spendenwunsch, obwohl er krank ist, zu verhindern“, berichtet Dr. Faul aus der Theorie. König verfasste, per Füller, einen Dankesbrief an Wild. „Ich musste ihn mehrmals schreiben, weil die Tinte immer wieder zerfloss“, erinnert er sich.

Das persönliche Kennenlernen erfolgte erst jetzt am Samstag. „Ich brauche keinen großartigen Dank“, sagte Wild für seine Leistung, die ohnehin weder mit Geld noch mit irgendetwas anderem aufzuwiegen ist. „Wir quatschen ein bisschen, gehen in Tübingen spazieren und für abends hab ich einen Tisch bestellt“, sagt Andreas König.