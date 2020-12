Der Trend zum elektrischen Antrieb ist nun auch in Reutlingen angekommen. Ab sofort stehen in der Innenstadt E-Scooter zur Nutzung bereit. Nach Angaben des Anbieters soll mit einem Angebot von 50 Elektrorollern begonnen werden, ehe dieses in den kommenden Tagen auf 100 aufgestockt wird.

Führerschein wird nicht gebraucht

Grundsätzlich dürfen alle Personen ab 14 Jahren die Roller verwenden. Ein Führerschein ist nicht erforderlich. Es gelten die gleichen Verkehrsregeln wie bei Fahrradfahrern, so dürfen auch die Scooter nicht auf dem Gehweg gefahren werden.