Stadtgespräch Carola Eissler Zum Sitzverbot für Eis-Schlecker Eisdielen im Dilemma

Reutlingen / Carola Eissler

Wegen unterschiedlicher Besteuerung haben Eisdielen Ärger - Kunden mit Schleckeis von der Ausgabe müssen stehen.

Au weia, der Kunde war stinksauer. In diese Eisdiele kommt er wahrscheinlich kein zweites Mal. „Ich kann nichts dafür“, sagt der Eisverkäufer. „Es ist wegen der Steuer.“ Dem Kunden war das ziemlich schnurzpiepegal. So eine Paragraphenreiterei leuchtet ja auch keinem normal denkenden Menschen ein.

Was war passiert? Die Familie setzte sich gemütlich ins Eiscafé in Reutlingen, mit dabei ein Kind. Das wollte aber, verständlicherweise, keinen der dicken Eisbecher, sondern ein schönes dickes Eis in der Waffel. Schließlich ist Eisschlecken der Traum jedes Kindes. „Geht nicht“, sagt der Eisverkäufer. Das Kind dürfe sich kein Eis an der Theke kaufen und zu seiner Familie an den Tisch sitzen. „Das Kind muss leider aufstehen.“ Ebensowenig dürfe er dem Kind ein Waffeleis aus der Theke bringen. „Wenn das das Finanzamt mitbekommt, dann machen die mir den Laden dicht.“

Es ist nämlich so: Eis, das im Sitzen verzehrt wird, ist mit einer Mehrwertsteuer von 19 Prozent belegt. Schleck-Eis von der Theke nur mit sieben Prozent. Und das müsse ganz sauber über zwei verschiedene Kassen abgerechnet werden. „Die kontrollieren, glauben Sie mir.“

Der Familie bleibt also nur eine Alternative: Entweder alle kaufen sich ein Eis an der Theke und setzen sich eben nicht ins Eiscafé oder das Kind bleibt am Tisch stehen. Und zwar so lange, bis es sein Eis verzehrt hat. Erst dann darf es sich setzen. So etwas gibt es auch nur in Deutschland.