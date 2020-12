Ein Netto Marken-Discount eröffnet am Dienstag, 8. Dezember, eine neue Filiale in der Bahnhofstraße 20. Die Kunden können dort aus einem rund 5000 Artikel umfassenden Sortiment wählen. Neben frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstartikeln, Molkereiprodukten und Brot- und Backwaren gibt es in der neuen Netto-Filiale auch Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte.