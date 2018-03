Pfullingen / swp

In die Info-Grafik zur Verabschiedung des Pfullinger Haushaltsplans in der vergangenen Woche hat sich ein Fehler eingeschlichen. Pfullingen hat zwar, wie angegeben, aktuell 18 100 Einwohner. Im vergangenen Jahr allerdings waren es weniger, nämlich 18 014, so dass sie Zahl heuer leicht gestiegen ist. Der Schuldenstand ist dagegen leicht gesunken, von 987 Euro pro Kopf auf 971.