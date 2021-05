Die Feuerwehr rückte am Montagabend gegen 20.30 Uhr zu einem Einsatz an der Echaz in Reutlingen aus. Eine Person war auf Höhe der Lederstraße in den Fluss geraten – wie es dazu kam und in welchem Zustand sich die Person befindet, ist aktuell noch unklar. Bei der Leitstelle der Polizei erklärte ein Sprecher lediglich, dass die Person gerettet sei. Weitere Informationen folgen.