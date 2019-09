Kinderschminken, Pedalofahren, Modenschauen und jede Menge Essensstände. Beim Metzgerstraßenfest war am Samstag wieder einiges geboten. Zudem präsentieren viele Geschäfte der Metzgerstraße ihr Angebot vor der eigenen Ladentür, meist in Verbindung mit speziellen Aktionen. Vom Dreh am Glücksrad über verschiedene Gewinnspiele bis hin zum Goodie-Bag, es wurde mit Sachen zum Ausprobieren und Mitnehmen nicht gegeizt. Das sonnige Wetter rundete die Veranstaltung entsprechend ab und lockte so rund 10 000 Besucher in die Metzgerstraße. Für die musikalische Unterstützung sorgten über den Tag verteilt die Degerschlachter Blasmusik und die Doppelradler-Musikanten.

