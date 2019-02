Fasnet Eine weitgehend ruhige Party

Eningen / Kathrin Kammerer

Jetzt kann Karin Kapitel wieder ein bisschen durchatmen: Der Nachtumzug, das Großevent für die Eninger Häbles-Wetzer, ist vorbei. Am Samstagabend zogen rund 1500 Hästräger aus 38 Zünften im Dämmerlicht der Straßenlaternen durch den Ortskern. Sie kamen aus den Reutlinger Teilgemeinden, aber auch aus dem ganzen Alb-Gebiet.

5000 bis 6000 Zuschauer haben den Umzug verfolgt, schätzt Kapitel. „Bei Umzügen ist es meistens so, dass ein Drittel der Zuschauer, oder vielleicht auch mal die Hälfte, ein Bändchen kauft und zahlt“, erklärt sie. Anhand der verkauften Bändchen könne man dann die Gesamtzahl schätzen.

Nach vielen Jahren lief der 12. Nachtumzug wieder in die umgekehrte Richtung: Sprich von der Ortsmitte raus, in die HAP-Grieshaber-Halle. Dort war ein 600-Mann-Zelt aufgebaut, zudem wurde in der Halle selbst gefeiert. „Ich hab’ sehr viel positive Rückmeldung bekommen“, erzählt Kapitel. Das Partyzelt habe die jungen Besucher angezogen, in der Halle war für die älteren oder die ganz jungen Gäste ein etwas ruhigeres Programm geboten. In den Jahren zuvor hatten die Umzugsbesucher und -Teilnehmer immer in der Tiefgarage in der Ortsmitte gefeiert.

Nach Umzugsende gab es einen großen (und ziemlich stürmischen) Andrang am Einlassbereich des Partyzeltes. Dem war die Security nicht vollständig gewachsen. „Wir hatten sehr viel Glück mit dem Wetter, deshalb kamen auch mehr Besucher, als gedacht“, resümiert Kapitel.

Nachdem sich der erste Ansturm gelegt hatte, verlief der restliche Abend weitestgehend ruhig, wie auch das DRK Eningen auf Sozialen Medien mitteilte. So fuhren die Rettungswägen zu vier Einsätzen im Gemeindegebiet.

Die Polizei vermeldete indes am Sonntag die Ergebnisse einer großen Bus-Kontrolle im Rahmen der Veranstaltung: So seien zwischen 17 und 21 Uhr insgesamt 13 Busse von der Verkehrspolizei überprüft worden. Bei acht Bussen habe man Verstöße festgestellt. Was sich zunächst dramatisch anhört, sei bei einer solchen Buskontrolle durchaus normal, teilt ein Polizeisprecher mit. So hätten manche Fahrer ihre Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten, während andere schlichtweg bestimmte Dokumente nicht bei sich hatten.