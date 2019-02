Reutlingen Eine närrische Liebe

Reutlingen / Kathrin Kammerer

Das schillernd blaue Kleid hegt und pflegt Gisela Rau seit 45 Jahren. Das hat sie sich damals, 1974, für 500 Mark schneidern lassen, als sie und ihr Mann Manfred Prinzenpaar des Reutlinger Männervereins wurden. Und später hat sie es immer wieder zu Hochzeiten getragen. Auch eine ganze Tüte voll mit Fasnets-Orden haben die Raus wie einen Schatz gehütet. „Wissen Sie, ich musste mein Kleid nach der Prinzenpaar-Session sogar ausbessern lassen, weil die Orden so schwer waren und es richtig beschädigt war danach“, erzählt Gisela Rau.

Sie ist eine zierliche, strahlende und quirlige Frau, mit schön gerichteten, grauen Locken und großen, goldenen Ohrringen. Wenn Gisela (75) und Manfred Rau (78) über ihre Zeit als Prinzenpaar und die Reutlinger Fasnet reden, dann fallen ihnen dutzende Anekdoten ein: Zum Prinzenpaar-Ball in der Stuttgarter Liederhalle und zum Mutscheln mit den Gemeinderäten. Oder zum Rosenmontag im Jahr 1974, an dem Gisela Rau ihren 30. Geburtstag gefeiert hat. „Das war unglaublich, da ist die ganze Halle auf den Bänken gestanden“, erzählt sie.

Die Raus haben harte Jahre hinter sich, Krankheiten haben beide schwer gebeutelt. Und trotzdem scheinen sie nie die Freude am Leben verloren zu haben. Beide tanzen leidenschaftlich gerne – „wir haben uns auch beim Tanz kennengelernt“, erzählen sie. Und schon ist das Gespräch in Gisela Raus Kindheit angelangt: In Schramberg, im Schwarzwald. Die Mutter starb früh, die Familie war arm und keines der sieben Kinder konnte sich ein Narren-Kleidle leisten – obwohl Schramberg ja eine Fasnetshochburg ist, „und ich so gerne eins gehabt hätte“, wie sie sagt. Noch keine 20 Jahre war die junge Krankenschwester alt, als sie schließlich nach Reutlingen zog. Von der schwäbisch-alemannischen Fasnet in eine eher karnevalistisch geprägte Stadt.

Und wie wird man schließlich zum Prinzenpaar? Das war scheinbar 1974 nicht anders als heute: „Man wird überredet“, sagt Gisela Rau. „Die Inthronisation war damals noch ein prächtiges Fest in der Listhalle, ganz anders als heute“, sagt Manfred Rau. Das Zepter, das ihm sein Vorgänger übergab, musste er besonders hüten: „Wenn es gestohlen wurde, musste man eine Runde zahlen.“

Gisela Rau legt einen Stapel Fotos auf den Tisch – alle aus der Zeit ihrer närrischen Regentschaft. Sie hat es nie geschafft, die Bilder in ein Album einzuordnen. Nachdem Manfred Rau, der als Versicherungskaufmann bei der Allianz gearbeitet hatte, in den Ruhestand gegangen war, genossen die beiden alle Zeit die sie nur hatten zu zweit.

„Schauen Sie mal das an“, sagt die ehemalige Prinzessin und zieht mehrere Fotos mit tanzenden Männern in aufreizenden Frauenkleidern hervor. „Das waren die Stadträte, in der Listhalle, das war toll, ich sag’s Ihnen“. Nochmal ein Foto: Das Paar steht in voller Montur im Stuttgarter Schloss. Manfred Rau trägt eine kurze Hose, eine weiße Strumpfhose und Lackschuhe. Seine Frau seufzt kurz: „Ach, das sieht heute auch alles nicht mehr so aus.“

Sie blättert weiter durch die vielen Fotos und schüttelt plötzlich den Kopf: Nur dass jeder ein Wangenküsschen von der hübschen Prinzessin wollte, dass habe sie nicht so toll gefunden. 1973 wurde Manfred Öchsle Oberbürgermeister von Reutlingen. Auch er ist auf vielen Bildern zu sehen, die sie auf den Tisch legt. „Der konnte gut tanzen“, sagt sie. Ja, tanzen konnte man im blauen Prinzessinen-Kleid übrigens besonders gut. Das habe wunderbar geschwungen.

Aber sie hat nicht nur ihr Kleid wie einen Schatz gehütet. Auf ihrer Bühne lagert auch ein Gall Hans, die Narrenfigur der Rommelsbacher. Bei der Gründung dieser Narrenzunft im Jahr 1993 war Gisela Rau nämlich auch dabei. „Die ersten Häs’ haben wir damals noch auf einer Tischtennis-Platte genäht“, erinnert sie sich. Dann waren sie und ihre Tochter Susanne jahrelang begeisterte Narren.

Durchaus kritisch betrachten die beiden Raus aber, wie sich die Fasnet in den vergangenen 45 Jahren entwickelt hat. Beim letzten Umzug in Reutlingen, vor einer Woche, „da waren viel zu viele Hexen und Dämonen“, sagt Manfred Rau. „Das ist doch nicht mehr schön.“ Auch der Zusammenhalt in den Narrenvereinen und -Zünften hat sich verändert, findet er. „Wir waren damals wie eine Familie.“ Als Gisela Rau vor einigen Jahren Darmkrebs bekam, trat sie aus der Rommelsbacher Narrenzunft aus. Aber ihren Gall Hans, den wird sie nie verkaufen, sagt sie entschlossen. Er ist schließlich – wie das blaue Kleid, der Foto-Stapel und die Tüte mit den Orden – ein wunderbares Stück Erinnerung.