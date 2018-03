Gemeinderat Eine Toscastraße für Sickenhausen

Reutlingen / Ralph Bausinger

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat mehrheitlich bei zwölf Enthaltungen die Widersprüche von fünf Anwohnern aus Sickenhausen zurückgewiesen. Mit der Umsetzung des „Bebauungsplans Hau I“ waren die Straßenzüge im Plangebiet neu geordnet worden. Eine Folge dieser Neuordnung besteht darin, dass die Carmenstraße in zwei, nicht miteinander verbundene Abschnitte aufgeteilt wurde. In einem solchen Fall sind laut Gemeindeordnung gleichlautende Straßennamen unzulässig. Folglich hatten 2015 Bezirksgemeinderat und Gemeinderat entschieden, den südlichen Teil der Carmenstraße in Toscastraße umzubenennen. 13 Anwohner/Grundstückseigentümer hatten dagegen Widerspruch eingelegt.

Von diesen sind noch fünf übrig geblieben, die jetzt 14 Tage Zeit haben, ihren Widerspruch zurückzunehmen. Tun sie dies, werden die fälligen Verwaltungsgebühren um die Hälfte reduziert. Damit müssten vier der Widerspruchsführer nur 125 anstelle der regulären Gebühr von 250 Euro bezahlen. Ein fünfter Widerspruchsführer muss die doppelte Summe berappen, „weil die Behandlung und Beurteilung zusätzlich vorgebrachter Widerspruchsgründe einen entsprechenden Mehraufwand zur Folge hatte“, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Gegen den Gemeinderatsbeschluss können die Anlieger vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen klagen.

Die Kosten für die Änderung der Personalausweise, der Katasterauszüge und der Grundbucheinträge übernimmt die Stadt, wie Andreas Wüllner, Abteilungsleiter im Amt für Stadtentwicklung und Vermessung, sagte.

Weiter hat das Gremium einstimmig die Mehrkosten von 1,52 Millionen Euro bei der Sanierung der Rathaus-Tiefgarage abgesegnet – allerdings nicht ohne das Vorgehen der Verwaltung zu kritisieren. Es könne nicht unkommentiert bleiben, dass solche Mehrausgaben ohne Zustimmung des Gemeinderats getätigt werden. Hier hätten die verschiedenen Kontrollmechanismen versagt, kritisierte der CDU-Fraktionschef Rainer Löffler. Er hoffe sehr, dass sich das in Zukunft nicht mehr wiederhole. Was Baubürgermeisterin Ulrike Hotz mit Hinweis auf die neu gegründete Abteilung Sonderprojekte und interne Controlling-Instrumente zusicherte.