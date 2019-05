Seit Samstag wird auch Reutlingen mit einer Hausbesetzer-Szene konfrontiert, die es darauf angelegt hat, die Stadt herauszufordern. Das GWG-eigene Gebäude in der Kaiserstraße 39 wurde von der „Crew“, wie sich die Gruppe nennt, besetzt (wir haben berichtet). Die GWG will die Besetzer wohl bis Freitag dulden und hat die Männer und Frauen aufgefordert, eben bis zu diesem Tag freiwillig das Haus zu räumen. Was darüber hinaus passiert, werde man dann entsprechend entscheiden, sagte eine Sprecherin der GWG gestern auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE. Die GWG finanziert bislang nicht nur den Wohnraum für die Besetzer, sondern auch Strom und Wasser. Und das, obwohl man bei der GWG gar nicht weiß, mit wem man es konkret zu tun hat. Die Personen hätten sich nur mit Vornamen vorgestellt, ihre Identität bleibt also verschleiert.

Die Antifaschisten aus der Zelle, die jährlich mit satten Steuergeldern bezuschusst werden, sowie die Gruppierung „Rosa“, die sogar Gelder aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ bekommt, haben sich mit der Aktion schon mal solidarisch erklärt. Und der Twitter-Account der „Crew“ zeigt nicht nur vermummte Gestalten, sondern bekennt sich zum Leitsatz: „Die Methoden des Feindes kennt man am besten, wenn man sie spielt.“

Rechtlich gesehen handelt es sich bei der Hausbesetzung um eine Straftat. Die Verfügungsgewalt behält jedoch der Eigentümer, der Anzeige erstatten muss. Eine reine Privatsache des Eigentümers ist die Hausbesetzung in diesem Fall dennoch nicht. Zum einen, weil die GWG ein städtisches Tochterunternehmen ist und die Besetzer mit einem Banner und dem Spruch „Kann’s Keck?“ OB Thomas Keck direkt herausfordern. Zum anderen, weil es hier eben auch um eine politische Entscheidung geht. Sich vor einer Straftat wegzuducken, wäre fatal. Und würde unweigerlich Nachahmer in ihrem Vorhaben bestärken, es den Hausbesetzern gleichzutun.

Freilich geht es darum, verhältnismäßig zu reagieren. Doch es mutet schon aberwitzig an, wenn ausgerechnet diejenigen, die in ein Haus widerrechtlich eindringen, ihre Gegner dazu aufrufen, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Der Rechtsstaat muss wehrhaft sein und darf sich nicht am Nasenring durch die Arena führen lassen. Alles andere wäre dem Bürger, der Miete, Strom, Wasser und Knöllchen brav bezahlt, kaum zu vermitteln.