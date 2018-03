Klassik Eine orchestrale Märchenwelt  

Reutlingen / Susanne Eckstein

Nur zwei Stücke, aber gewichtige und raumgreifende: Sowohl das Klavierkonzert Nr. 3 von Sergei Rachmaninow, als auch die Sinfonie Nr. 1 von Jean Sibelius dauern jeweils über 40 Minuten, das Solokonzert fordert mit seiner geradezu überladenen Faktur alle Beteiligten aufs Äußerste. Schon Rachmaninow selbst hat sein drittes Klavierkonzert als „Elefantenkonzert“ bezeichnet.

Als Solisten kommen tendenziell Männer mit mächtigen Pranken und Hang zur Kraftmeierei in Frage. Diese Figur verkörpert die international erfolgreiche junge russische Pianistin Yulianna Avdeeva absolut nicht, ihr liegt – wie man ihrer Solozugabe mit zauberhaften Chopin-Klängen entnehmen konnte – eher der pianistische Feinsinn. Dennoch ließ sie sich auf den ungleichen Kampf ein und bewies sich als kraftvolle, exzellente Pianistin, die den Koloss mit schier übermenschlicher Kraft meisterte und dafür mit großem Jubel belohnt wurde.

Allerdings bot das Zusammenspiel mit dem Orchester trotz des klaren, sachlichen Dirigats von Pablo Gonzales Probleme; schon kurz nach Beginn übertönten die Blaser die Klavierkaskaden, und im weiteren Verlauf dürften viele im großen Saal der Stadthalle das virtuose Spiel die Pianistin aufgrund der voluminösen, eins zu eins umgesetzten Partitur passagenweise gar nicht gehört haben. Woran es hier mangelte, war die ausgiebige gemeinsame Probe; dafür fehlt bei so einem Werk schlicht die nötige Zeit.

Eine optimal stimmige Interpretation konnte man nach der Pause bei Jean Sibelius’ erster Sinfonie erleben. Die WPR hat das Werk schon früher unter Ola Rudner aufgeführt und beherrscht es offenbar aus dem Effeff. Mit seinem einleitenden Klarinettensolo eröffnete Uwe Stoffel eine orchestrale Märchenwelt mit Klangmalerei vom Feinsten, untergründiger Spannung und ausgefeilter Dramatik. Gerade die Bläser trugen mit ihren ausdrucksvollen Soli in traumwandlerisch sicherem Zusammenspiel mit Schlagwerkern und Streichern viel bei zu diesem kontrastreich stimmigen, spätromantisch vielschichtigen Ganzen, das man als große Orchesterkunst bezeichnen durfte. Hier bewies auch Gastdirigent Pablo Gonzalez seine Qualitäten: Im Scherzo-Satz fachte er südliche Glut an, ließ die Rhythmen scharf betonen und tanzen, als wäre das eigentlich finnische Stück (wie er) aus Spanien, und im Finale ließ sich die atmosphärische Dichte mit Händen greifen. Nervenzerfetzenden Tremoli folgten unbarmherzige Schläge, jäher Absturz und dunkler Gesang. In weitem Bogen und mit langem Atem spannten Musiker und Dirigent eine farbige und fesselnde Interpretation aus, die wieder einmal klar machte, warum diese Sinfoniekonzerte der Württembergischen Philharmonie Reutlingen seit langem stets ausverkauft sind. So ist Orchestermusik ein Hochgenuss.