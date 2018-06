Pfullingen Eine Mauer gegen das Hochwasser

Von Evelyn Rupprecht

Ist die Stadt gegen ein neues Jahrhundert-Hochwasser genügend abgesichert? Die Frage dürften sich viele Pfullinger gestellt haben, als vor gut zwei Wochen wieder einmal heftigster Starkregen über der Region niederging. 100 Feuerwehrleute mussten in Pfullingen am 11. Juni mit 20 Fahrzeugen zu 22 Einsätzen ausrücken. Kommandant Dietmar Rall bilanzierte am nächsten Tag: „Echaz und Eierbach sind deutlich angestiegen. Hätte es eine halbe Stunde länger geregnet, wären sie über die Ufer getreten“. So wie 2016, als eine Jahrhundertflut Pfullingen heimgesucht hat.

Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist es her, dass ein Starkregen die Stadt unter Wasser gesetzt hat. Über 300 Mal musste die Feuerwehr in jener Nacht und am folgenden Tag Hilfe leisten. Seitdem sind die Pfullinger damit beschäftigt, sich abzusichern. Viel Schutzmaßnahmen, die der Gemeinderat damals beschlossen hat, sind inzwischen umgesetzt, fast alle Schäden behoben. An der Talackerstraße, die es damals mit am schlimmsten getroffen hat, wurde der Sulzbach ausgebaggert und die Böschung mit schweren Steinquadern gesichert. Das alte Straßengeländer, das die Wassermassen mit sich gerissen hatten, ist ersetzt. Auch die Sporthalle des Friedrich-Schiller-Gymnasiums ist saniert und die Flutmulde an der Hohe Straße, die die Schulgebäude vor erneuten Wassereinbrüchen schützen soll, ist fertiggestellt. Die Feldwege und Straßen, die unter den Schlamm-Massen praktisch auseinander gefallen sind, sind genauso wieder auf Vordermann gebracht worden wie Tiefgaragen und Wohnhäuser.

Die Krux an der Sache war damals freilich, dass diejenigen, die den anderen Bürgern in den Fluten zur Seite stehen sollten, selbst zu Opfern des Hochwassers wurden. Die Feuerwehrleute mussten ihr Gerätehaus mit Sandsäcken abdichten – was allerdings auch nicht viel half. Genau dort laufen die „Nach“-Arbeiten nun noch.

Lange Zeit musste sich die Wehr, die nach dem Starkregen sogar ein Boot gekauft hat, mit einem provisorischen Schutz begnügen, seit kurzem steht nun die Mauer, die das Feuerwehrhaus gegen ein Ansteigen der Echaz, die in nur wenigen Metern Entfernung vorbeifließt, schützen soll. Wobei die Hoffläche, die sich als instabil erwiesen hat, noch immer aufgerissen ist und erst noch eine komplett neue Asphaltierung braucht.

Die Frage, ob Pfullingen damit genügend getan hat gegen einen neuerlichen „Jahrhundert-Starkregen“ muss freilich unbeantwortet bleiben. Denn vor zwei Wochen war das eigentliche Problem nicht das Wasser, das von oben kam, sondern das, das von unten über die Kanalisation hinaus gedrückt hat.