Stadtgespräch Carola Eissler zur Verkehrsentwicklung in der Stadt Eine komplexe Gemengelage

Reutlingen / Carola Eissler

Die gute Nachricht zuerst: Der Scheibengipfeltunnel hat enorme Verkehrsentlastungen für die Reutlinger Innenstadt gebracht. Die jetzt vorlegte Verkehrszählung für das zu Ende gehende Jahr hat ergeben, dass 15 000 Fahrzeuge weniger durch Reutlingen fahren. Die Erhebung bezieht sich auf 50 Zählstellen im Stadtraum. Durch den Tunnel rollen täglich 26 000 Fahrzeuge, an Spitzentagen bis zu 29 000 Fahrzeuge, davon 5000 Lastwagen. Damit liege die Auslastung des Scheibengipfeltunnels schon ein Jahr nach dessen Eröffnung weit über den Prognosen, heißt es seitens der Stadt.

Wer von der Abnahme des Verkehrs auch einen dramatischen Rückgang der Stickstoffdioxide in der Luft erwartet hat, bleibt enttäuscht. Ernüchternd waren dann doch die Zahlen, die den Ausschussmitgliedern am Donnerstagabend vorgelegt wurden (siehe nebenstehenden Artikel). Für die Grünen ist der Fall klar: Zu viele Bürger fahren Auto. So rät dann auch Susanne Müller ihren Zeitgenossen, das Fahrzeug einfach stehen zu lassen. Doch sollte man sich vielleicht einmal ernsthaft die Frage stellen, wie weit denn die Werte überhaupt nach unten gedrückt werden können. Die Deutsche Umwelthilfe, die gewinnbringend deutsche Städte mit Klagen überzieht, gibt sich inzwischen mit den bei Fachleuten umstrittenen Grenzwerten von 40 Mikrogramm nicht mehr zufrieden und spricht gar von 20 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. Dass dieser Wert selbst dann nicht zu erreichen wäre, wenn nur noch Busse fahren, darf wohl mit Fug und Recht behauptet werden.

Umstritten sind die Messdaten zudem, weil man eben noch viel zu wenig weiß. Nicht ohne Grund finanziert die Bundesregierung derzeit ein Forschungsprojekt des Jülicher Instituts für Energie- und Klimaforschung Bereich Troposphäre. Dessen Forscher versuchen mittels eines „Mobilabs“, mit dem sie durch die Straßen deutscher Großstädte fahren, die komplizierten Wechselwirkungen in der Luft zu entschlüsseln.

Reutlingen ist bezüglich eines drohenden Diesel-Fahrverbots noch nicht auf der sicheren Seite. Auch deshalb nicht, weil die Grenzwerte jederzeit verändert werden könnten. Und weil sich der Verkehr in einer Stadt eben nicht so einfach reduzieren lässt, will man eine Infrastruktur nicht lahmlegen und Handel und Gewerbe schaden. Der Umstieg aufs Rad ist ein hehres Ziel für jene, die es sich in ihrem Arbeitsalltag leisten können.