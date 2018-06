Pfullingen Eine Frage der Abgrenzung

Von Evelyn Rupprecht

Auch wenn die Stadt Pfullingen den Zielen der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinien grundsätzlich positiv gegenüber steht, wie die Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung mehrfach betont hat, so hat sie doch Einwände gegen die Verordnung, die das Regierungspräsidium Tübingen jetzt auf den Weg bringen will. Denn das RP muss die „Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung“ neu definieren. Der Grund dafür: Der EU sind die derzeitigen Abgrenzungen nicht detailliert genug.

Die Kommission fordert einen genaueren Kartenmaßstab – nicht mehr wie bisher 1:25 000 soll es sein, sondern 1:5000. Weil die EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik eröffnet hat, müssen die Deutschen jetzt Nägel mit Köpfen machen und eine entsprechende Rechtsverordnung erlassen. Betroffen sind viele Kommunen – unter anderem eben auch Pfullingen.

Denn: Bei der Überprüfung der FFH-Gebietskulisse hat sich herausgestellt, dass die Neuabgrenzung durchaus mit bestehenden Bebauungsplänen und dem geltenden Flächennutzungsplan kollidiert. Diese Pläne, finden die Pfullinger, „wurden nicht sachgerecht berücksichtigt“. Ein Problem, das auch dadurch entstanden ist, dass künftig in ganzen Parzellen „gerechnet“ wird. Wurden die betroffenen Grundstücke bisher einfach mittendrin geteilt, so gehören sie nun entweder komplett zum FFH-Gebiet oder nicht. Und genau bei dieser „Anpassung der FFH-Kulisse“ würde die Stadt gern ein Wörtchen mitreden. Insbesondere die Bereiche Karlshöhe, Brühl-Kühnenbach, Sport- und Freizeitpark, Ahlsberg, Pfaffenbühl, Übersberg und Waldcafé gehören zu den Flächen, bei denen die Verwaltung glaubt, dass in die Rechte der Stadt eingegriffen wird. Weshalb sie jetzt in einer Stellungnahme ans Regierungspräsidium anregt, die bestehenden Bebauungspläne und den Flächennutzungsplan anzuerkennen und die FFH-Kulisse entsprechend anzupassen, sie also um die genannten Bereiche zu reduzieren. Außerdem möchte die Stadt, dass die geplanten Siedlungsentwicklungen im Flächennutzungsplan ebenfalls berücksichtigt werden sollen.

Der Stellungnahme, die die Verwaltung nun beim Regierungspräsidium Tübingen abgeben möchte, stimmte der Gemeinderat mit großer Mehrheit zu. Oder wie Gert Klaiber (CDU) es formulierte: „Es ist gut, dass die Stadt sich wehrt“. Schließlich könne nicht in bestehende Bebauungspläne eingegriffen werden.