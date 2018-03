Kommunalpolitik Eine Breitseite gegen die OB

Reutlingen / Ralph Bausinger

Die beiden WiR-Stadträte Ute Beckmann und Prof. Dr. Jürgen Straub haben auf ihrer gestrigen Pressekonferenz massive Kritik an der Verwaltungsspitze und insbesondere an Oberbürgermeisterin Barbara Bosch geübt. Die Verwaltung sollte öfters auf den Gemeinderat hören und die Einwände des Gremiums bei wichtigen Entscheidungen wie der Stellungnahme zur 4. Fortschreibung des Luftreinhalteplanes nicht außen vor zu lassen, betonten die beiden WiR-Stadträte.

Beckmann kritisierte des Weiteren – wie übrigens auch die Grünen –, dass die OB das vage Angebot der Bundesregierung auf einen kostenlosen ÖPNV ohne Rücksprache mit dem Gemeinderat abgelehnt habe. Oder dass sie, ebenfalls ohne mit dem Gemeinderat zu sprechen, die Vorschläge für die Modellstadt Reutlingen weitergeleitet habe. Aus Sicht der beiden WiR-Räte beteiligt die Stadtspitze die Stadträte in vielen Bereichen nicht und unternimmt zu viele Alleingänge: „Das macht mich stinkwütend“, echauffierte sich Beckmann.

Besonders geärgert hat sich ihr Fraktionskollege Straub darüber, dass Bosch ihr Einvernehmen zum Luftreinhalteplan erteilt und die Räte davon aus der Presse erfahren. Kritisch bewertete er auch die Aussage der Stadtverwaltung, die eingeschlagenen Maßnahmen (Pförtnerampeln, Temporeduzierungen und LKW-Durchfahrtsverbot) hätten zu einer spürbaren Verringerung der Schadstoffe geführt, wie die Stadtverwaltung in einer ersten Bilanz für den Zeitraum vom 12. bis 14. März vermeldet hatte.

An bislang keinem Tag seien, sagte Straub, die Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO 2 ) eingehalten worden, sondern lägen deutlich darüber – auch an Wochenenden. So habe der NO 2 -Tagesmittelwert an der Messtation in der Lederstraße am Freitag, 23. März, bei 58 Mikrogramm/Kubikmeter Luft gelegen, am Samstag, 24., wurden 57 und am Sonntag, 25. März, 53 Mikrogramm/Kubikmeter Luft gemessen.

„Es ist vermessen, wenn die Stadtverwaltung sagt, die Maßnahmen hätten Wirkung gezeigt“, unterstrich Straub. Die WiR-Fraktion fordert die Stadtverwaltung auf, konkret die Effekte der Maßnahmen darzustellen. Zudem, konstatierte Straub, hätten die eingeleiteten Schritte zu erhöhten NO 2 -Werten an der Messtation auf der Pomologie geführt.

Es dauere in Reutlingen alles sehr lange, Fristen würden nicht eingehalten, kritisierte Straub. Warum komme das Buskonzept erst 2019, wenn doch in diesem Jahr die Stadt einen Jahresmittelwert bei den Stickoxiden von 40 Mikrogramm/Kubikmeter Luft einhalten müsse. Den Verweis auf fehlendes Personal will Straub hier nicht gelten lassen. Es sei Aufgabe der Bürgermeisterriege, hier die richtigen Prioritäten zu setzen.

Kritik übte Straub auch am Regierungspräsidium: Seiner Meinung nach müsste die Ortsumfahrung durch den Tunnel die Hauptverkehrsachse sein, von der man in die Stadt abbiege. Stattdessen werde der Verkehr weiterhin vierspurig in die Stadt hinein geführt. „Uns wurde eine Ortsumfahrung aufs Auge gedrückt, die eigentlich unzulänglich ist.“

Die beiden WiR-Stadträte kritisierten auch den Umgang der Stadtverwaltung mit Anfragen und Anträgen, die lange herumlägen und unzureichend oder gar nicht beantwortet würden. Dazu gehörten beispielsweise die Erarbeitung einer Hochwasserschutzkonzeption, die Überarbeitung der Altstadtsatzung und eine Hotelbedarfsanalyse.

Apropos Hotel im Bürgerpark: Zwar gebe es eine Hotelkommission, in der Gemeinderäte aller Fraktionen vertreten seien. Dieses dürften aber ihr Wissen nicht einmal mit den Mitgliedern der eigenen Fraktion teilen: Beckmann nannte dies einen „Maulkorb“ und beklagte, dass sie keine Auskunft bekomme, obwohl die für das zweite Bieterverfahren gesetzte Frist von zwei Jahren längst abgelaufen sei. Die OB mache einfach „gerne ihr eigenes Ding“, kritisierte die WiR-Stadträtin. Es könne aber nicht sein, dass die Stadtentwicklung nur so stattfinde, wie es sich die Stadtspitze vorstelle.