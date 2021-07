Nach mehr als 20 Stunden wird Ahmad Alsaid aus dem Wasser gezogen. Die türkische Polizei rettet ihn – um ihn anschließend festzunehmen. Erst bei der fünften Überfahrt in einem vollbesetzten Schlauchboot schafft es der Syrer an das Ufer der griechischen Insel Methilini, es folgt der anstrengende Weg über Athen, Nordmazedonien, Serbien bis nach Ungarn. Als Begleiter: die ständige Angst, gefangen zu werden, und das Misstrauen, das sich zu of...