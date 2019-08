Ein Unbekannter ist am Wochenende in eine Firma in der August-Lämmle-Straße eingebrochen. Zwischen Freitag, 17.45 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, gelangte der Täter über ein Fenster ins Gebäude. Dort durchsuchte er die Räume nach Stehlenswertem. Anschließend machte sich der Einbrecher, vermutlich ohne Beute, wieder aus dem Staub. Der Schaden wird etwa auf 1000 Euro geschätzt.