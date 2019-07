Wer früh morgens in Pfullingen einkaufen war, hat es wohl gesehen: Polizei und Spurensicherung waren am Dienstag gegen 8.30 Uhr bei einem Dönerladen neben dem Pfullinger Kaufland in der Marktstraße im Einsatz.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage bestätigte, gab es in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Einbruch in den besagten Laden. Am Morgen wurde dieser festgestellt, die Polizei wurde alarmiert. Ob etwas gestohlen wurde, konnte er zum Zeitpunkt der Nachfrage noch nicht sagen (9.10 Uhr).

