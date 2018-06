Pfullingen Einbrecher steigt in Gärtnerei ein

Einbrecher steigt in Gärtnerei ein

Pfullingen / swp

In der Nacht auf Sonntag hat eine Gärtnerei in der Roßwagstraße ungebetenen Besuch erhalten. Nachdem er in der Zeit von 16.30 Uhr bis

9.30 Uhr über einen Zaun geklettert und auf diesem Weg auf das Gelände gelangt war, warf ein noch unbekannter Täter eine gläserne Schiebetür ein und drang in die Geschäftsräume ein. Offenbar gezielt suchte er anschließend den Kassenbereich auf und suchte nach Bargeld.

Ob der Eindringling Beute machen konnte, ist bislang noch unklar. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.