Holocaust-Gedenktag Ein Wunder, dass er lebt

Reutlingen / Carola Eissler

Nur ein einziges Foto ist Pavel Hoffmann von seinen Eltern geblieben. Jenen wunderbaren Menschen, die so viele Pläne hatten. Am 11. Juni 1942 um 19 Uhr wird der Vater, ein Zahnarzt, erschossen, zusammen mit 1200 weiteren Prager Juden als Vergeltung für das Attentat auf den SS-Schergen und stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich. Im Jahr darauf stirbt Hoffmanns damals 34-jährige Mutter, eine Kinderärztin, im KZ Theresienstadt. Sie hatte die Folter und Strapazen nur drei Wochen überlebt. Hoffmanns Großeltern wurden in Auschwitz ermordet, ebenso die Urgroßmutter mit einem zweijährigen Kind aus der Familie. Fast die gesamte Familie des 1939 in Prag geborenen und seit 1971 in Reutlingen lebenden Pavel Hoffmann wurde ausgelöscht. Dass er noch lebt ist ein Wunder. 90 Prozent der jüdischen Kinder in Europa wurden von den Nazis und ihren Helfern ermordet. „Von 15 000 jüdischen Kindern aus Prag haben nur 28 überlebt.“

Trotz seines Alters ist Pavel Hoffmann immer noch unermüdlich unterwegs und erzählt in Schulklassen aus seinem Leben. Vor allem aber warnt er vor Antisemitismus. Denn dieser zeigt besonders in Europa sein hässliches Gesicht. Auch heute noch, auch Jahrzehnte nach dem Holocaust, dem sechs Millionen Juden zum Opfer fielen. Ja freilich sind da die alten und neuen Nazis, die Ewiggestrigen, die Hakenkreuze schmieren und den Arm zum Hitlergruß heben. Aber es gibt auch die anderen, die im Gewand des Antizionismus daherkommen. Besonders vor ihnen warnt Hoffmann. Der Hass auf Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten und Schutzmacht der Christen und anderer Minderheiten, ist durchzogen mit antisemitischen Stereotypen. Der Mythos von den bösen Juden, die die Palästinenser unterdrücken, lebt in Ausstellungen und Vorträgen, der Antisemitismus feiert im Gewand der Israelkritik auch in Reutlingen fröhliche Urständ. Dabei gibt es im ganzen Nahen Osten nur ein einziges Land, das Palästinensern umfassende Bürger- und Menschenrechte gewährt: Israel.

In seiner Heimatstadt Reutlingen tritt Pavel Hoffmann nur selten auf. Der Abend in der Stadtbibliothek war eine Ausnahme. „Meine Frau hat immer Angst um mich“, sagt Hoffmann. Eine Kippa würde er in der Öffentlichkeit nicht tragen, aus Sicherheitsgründen. Ohnehin sei der Abend einer der schwersten für ihn, „weil ich vor Menschen rede, die ich seit Jahren kenne. Und weil erstmals meine Frau dabei ist.“

Pavel Hoffmann hat überlebt. Obwohl er bereits 1941, damals zweijährig, zusammen mit seinem Großvater auf einer Todesliste stand. Mit einem Transport kam er 1943 ins Konzentrationslager Theresienstadt. „Die Kinder haben sie immer sehr schnell nach Auschwitz weitertransportiert und ermordet.“

Am 5. Februar 1945 spielte sich Seltsames in Theresienstadt ab, das bis heute den Historikern Rätsel aufgibt. An diesem Tag verließen 17 Güterwaggons mit 1200 Juden das Ghetto in Richtung Schweiz. Reichsführer SS Heinrich Himmler hatte die Menschen gegen Devisen und kriegswichtiges Material „verkauft“. In diesem Transport war auch Pavel Hoffmann. Zwei Tage später kam er in St. Gallen an. Vor zwei Jahren hat Pavel Hoffmann erstmals dank einer Historikerin Dokumente und Listen einsehen können, die damals für den Transport zusammengestellt worden waren. Und er entdeckte ein Bild von sich. Dass er von 1943 bis 1945 das Konzentrationslager überlebt hat sieht er noch heute als Wunder an. Die älteren KZ-Insassen hätten immer den Kindern das ohnehin kaum vorhandene Essen gegeben. „Damit wenigstens sie eine Chance haben.“

Pavel Hoffmann, studierter Nachrichtentechniker und viele Jahre bei Wandel&Goltermann in Eningen beschäftigt, hat heute noch enge Kontakte zu seinem Geburtsland Tschechien, „einem der sichersten Staaten in Europa“, wie er betont. Dort müsse kein Jude in der Öffentlichkeit die Kippa abnehmen. Hoffmann ist einer der letzten Zeitzeugen des Holocaust. Vielleicht ist er gerade deshalb rastlos unterwegs. Um der Jugend zu erzählen, um sie zu warnen vor Seelenfängern, um sie anzuregen, nicht alles zu glauben, was man ihnen über den Nahostkonflikt weismachen will.

Im vergangenen Jahr ist Pavel Hoffmann die Allenby Street in Tel Aviv entlang geschlendert und hat die Jerusalemer Altstadt besucht. Genau 70 Jahre nach der Staatsgründung Israels. „Ich dachte an all diese wunderbaren Menschen aus meiner Familie. Und ich dachte daran, dass sie nicht getötet worden wären, wenn es schon damals einen Staat Israel gegeben hätte.“