VfL-Volleyball Ein sportlich erfolgreiches Jahr

Pfullingen / swp

Abteilungsleiter Roland Pauckner eröffnete die Jahreshauptversammlung der Volleyballer mit persönlichen Worten an die Mitglieder. In den letzten Jahren habe man sportlich Vieles erreicht, aber auch Posten neu verteilt und die Satzung an die heutige Zeit angepasst. Dies gebe ihm die Gewissheit, dass die Abteilung in eine gute Zukunft gehe. Nach 40 Jahren an der Spitze wolle er sich ein letztes Mal zur Wahl stellen, um dann in zwei Jahren Platz zu machen für jemand Neuen. Die Wahl erfolgte einstimmig.

Sportlich gesehen war das vergangene Jahr sehr erfolgreich. Mit dem Aufstieg der Herrenmannschaft in die Bezirksliga und anschließend der Relegation zur Landesliga und zu guter Letzt dem Aufstieg in die Landesliga wurde ein Ausrufezeichen gesetzt. Auch die neu geschaffene Spielgemeinschaft aus Pfullingen und Eningen konnte sich in der Kreisliga A halten. Nun sind allerdings nach der abgelaufenen Saison beide Mannschaften abgestiegen. Zudem hört mit Felix Pauckner der Trainer der Damenmannschaft auf. Bei der Freizeitmannschaft im Mixed-Bereich wurde der Klassenerhalt sicher geschafft. Zudem kamen neue jüngere Spieler hinzu. Den einzigen Titel holte die A-Jugend. Bereits zum dritten Mal infolge wurde sie Bezirksmeister.

Die Veranstaltungen im Jahre 2017 waren ein großer Erfolg. So gab es den „Rothaus-Beach-Cup“ – das Beach-Volleyballturnier der Abteilung. An vier Tagen kamen gut 120 Aktive und 300 Besucher zu den Turnieren. Der Stand beim Pfullinger Weihnachtsmarkt der Jugendmannschaften und das Ferienprogramm der Stadt Pfullingen waren ebenfalls Erfolge.

Sorge macht der Abteilung allerdings ihre finanzielle Lage. Dies bestätigte der neue Kassenwart Jörg Wohnus bei seinem ersten Bericht. Für eine kleine Abteilung innerhalb des VfL wird das Wirtschaften immer schwieriger. Besonders dann, wenn langjährige Sponsoren wegbrechen oder nur noch einen geringeren Beitrag leisten können.

Hans-Dieter Losch als neuer Jugendwart berichtete von den weiteren Jugendmannschaften, die durch die Zusammenarbeit mit dem CVJM Pfullingen in der CVJM-Eichenkreuzrunde starteten und sehr erfolgreich waren. Sowohl die männliche A-, als auch die C- und E-Jugend-Teams aus Pfullingen wurden allesamt Württembergische Meister. Auch die Teilnehmerzahlen können sich sehen lassen. Nehmen in den meisten Volleyballvereinen in der Region die Teilnehmerzahlen ab, so bleibt die Zahl in Pfullingen besonders bei den Kindern und Jugendlichen konstant. Zwischen 60 und 80 Teilnehmer im Alter von sechs bis 19 Jahren kommen zu den wöchentlichen Trainingsterminen. Martin Mayer, stellvertretender Abteilungsleiter, beendet nach zwei Jahren seine Tätigkeit aus persönlichen Gründen. Roland Pauckner dankt ihm für seine Arbeit. Es wird nun versucht die Stelle neu zu besetzen.

Für das Jahr 2018 sieht die Abteilungsleitung viel Positives. Vor allem die öffentlichkeitswirksamen Sportveranstaltungen, wie der „19. Rothaus-Beach-Cup“ Ende Juni und Anfang Juli oder die beiden Ferienprogramme in den Pfingst- und Sommerferien seien ein Garant dafür.