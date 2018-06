Tübingen Ein Spiel am Abgrund

Von Kathrin Kipp

Ab dem 7. Juli geht’s mit dem Tübinger Sommertheater hoch hinaus, und zwar auf den lauschigen Vorplatz des Turms auf dem Österberg, wo auch Hölderlin einst lustwandelte. Der Turm wurde allerdings erst zu Kaiser Wilhelms Zeiten als Aussichtsturm gebaut, wird aber heute ganz schnöde von verschiedenen Telefongesellschaften und dem Polizeifunk genutzt, strahlt und funkt und ist deshalb für Ausflügler geschlossen. Nichtsdestotrotz ist es ein romantisches Plätzchen an aussichtsreicher Stelle, denn demnächst steigt hier eine fette Party: Ein „Tanz auf dem Vulkan“, so Regisseur Axel Krauße, der mit der „Fledermaus“ seinen Abschied vom Zimmertheater feiert. Und zwar mit einem heiteren Stück: „Unterhaltung mit Tiefgang“, verspricht Krauße. Denn trotz aller Operettenhaftigkeit steckt in der Fledermaus auch ein klein wenig Gesellschaftskritik. Schließlich trifft sich hier eine Ansammlung von amüsierwilligen Leuten, die „alle ihre Leichen im Keller“ haben. Die alle wissen, dass die vorherrschenden Normen sowieso nicht eingehalten werden. Deshalb lassen sie immer wieder „die Sau raus“, so Krauße, auch auf der legendären Fledermaus-Kostümparty. Das Stück zeigt das Ganze in drei Akten: Vor dem Koma, während des Rausches, und am Ende der Kater. Danach leben eigentlich „alle weiter wie bisher“.

Eine der Hauptfiguren, Eisenstein, muss wegen Beleidigung einer Amtsperson ins Kittchen, will sich aber vorher noch eine kleine Feier gönnen, und zwar bei Prinz Orlofsky. Eisensteins Frau wiederum ist es ganz recht, wenn ihr Mann eine Weile außer Haus ist, so kann sie sich besser ihrem Geliebten Alfred widmen. Der wird allerdings für ihren Mann gehalten und fälschlicherweise festgenommen. Alle anderen treffen auf der Maskerade aufeinander, und nach allerlei blümeranten und delikaten Verwicklungen löst sich alles wieder auf.

Der Großteil der Story wird gesungen, aber mit seiner schauspielfokussierten Fassung will Axel Krauße wieder zurück zum theatralischen Ursprung des Stücks. Der damals auch Ausgangspunkt für das Libretto war, von dem Johann Strauss angeblich so begeistert war, dass er seine Musik (die Operette wurde 1874 in Wien uraufgeführt) innerhalb von 42 Tagen komponiert hat, einschließlich der „zwölf Ohrwürmer, das muss man erst einmal schaffen“, findet Krauße. „Die Fledermaus“ war also ein echter „Glückswurf“. Aber „nichts ist schwerer als gute Unterhaltung“, weiß Krauße, der mit seiner eher schlichten „Kaffeehaus-Fassung“ für zehn (singende) Schauspieler und drei Musiker (Klavier, Violine, Violoncello) ohne Chöre und Ballette zurückgehen will auf die „eigentliche Spielsituation“. So will er dem „Spiel am Abgrund“ „mehr Schärfe“ geben und dort ein wenig rumbohren, „wo die Operette ihren bösen Gehalt hat“ – also alles andere als eine niedliche Inszenierung. Mit einer eher schlichten Ausstattung der drei Handlungs-Orte, die derzeit vor den Turmtreppen gezimmert werden und die jeweils durch schnelle Umbauten und Lichtumschwünge hergestellt werden. Die Kostüme wurden von Marie Freihofer entworfen, und sind keinesfalls historisch. Man wolle schließlich „keine Ausstattungsorgie“ abliefern, sondern alles über das Schauspiel transportieren. Und so feiern die Figuren eine recht zeitgenössische Party bei steinreichen Leuten: Exzess, Drogen, Champagner-Rausch und Wiener Walzer: „Sich solange drehen, bis man die Orientierung verliert“.

Letzte Inszenierung für Krauße

Mit seiner letzten Inszenierung wollte er noch einmal „ein neues Genre erobern“, erklärt der scheidende Intendant, mit einem Stück, das eine „gewisse Aura“ hat und „ein großer Spaß“ sei, auch für die Darsteller. Nicht zum ersten Mal wird eine eher theatralische Fassung der „Fledermaus“ gespielt, aber zum ersten Mal überhaupt wird der Tübinger Österberg theatralisch bespielt, wo sich das Bühnenbild wunderbar in die Umgebung einfügt: „Wie fürs Theater gemacht“. Den man allerdings erst einmal von wuchernden Büschen befreien musste. Und wo jetzt eine Tribüne für 250 Zuschauer steht.