Reutlingen Ein Spektakel über Grenzen hinweg

Von Anja Weiß

Es ist unmöglich, aber trotzdem habe ich es gesehen“: Es ist eine Textpassage aus Franz Hohlers „Die Karawane am Boden des Milchkrugs“, gleichzeitig ist es treffend für das komplette Programm, das „mä Hyrrä“ derzeit süddeutschlandweit auf die Bühne bringt. Acht international ausgezeichnete Künstler aus mehreren Nationen überschreiten in dem „Cirque niveau“ die Genregrenzen, verbinden Tanz, Akrobatik, Jonglage, Schauspiel, Literatur und Musik zu einem umwerfenden Programm, das dem Publikum mal den Atem stocken und kurz darauf laut auflachen lässt, das es nachdenklich macht, das erheitert und das am Ende zu euphorischem Applaus verleitet.

Neue Kunstformen umsetzen

Diese Art des neuen Zirkus hat in Frankreich eine jahrzehntelange Tradition, und auch in Deutschland widmet sich Regisseur Stefan Schönfeld zum dritten Mal einem solchen Programm, für das sich einige soziokulturelle Zentren zusammengeschlossen haben. Sie haben das Ziel, neue Kunstformen umzusetzen und wenn es so grandios gelingt wie in „mä Hyrrä“ wünscht man sich vor allem eines – mehr davon.

Doch zurück auf Anfang. Was verbirgt sich nun konkret hinter diesem neuen, niveauvollen Zirkus? Er dient der Belustigung und Unterhaltung, wie es Zirkusse seit jeher tun. Und geht doch darüber hinaus. „Ohne Elefanten, mit Seele“, heißt es in der Ankündigung, dabei tummeln sich Tiere zuhauf auf der Bühne.

Gleich zu Beginn ist es eine Rattenschar, die tanzt, hüpft und Kunststücke vollführt. Sie sind nicht echt, aber in der Illusion wirken sie beinahe lebendig. So wie auch die vielen Tiere aus den tierischen Texten der Autoren Hohler und Matto Kämpf, die nicht in natura zu erleben sind, in den Geschichten aber desto eindrucksvoller. Sei es die Erzählung von einem Trödelhändler, der tanzende Mäuse züchtet oder ein Text über Affen, die die Menschen, die sie beobachten imitieren, die wiederum von ihnen imitiert werden und die damit eine Imitation ihrer selbst abliefern. Es sind wahnwitzige, unterhaltsame Geschichten mit Anspruch, die meisten vorgetragen von einer Schauspielerin, deren Gesicht verdeckt bleibt, die aber mit ihrer Stimme den Zuhörer gefangen nimmt. Auch sonst ist alles da, was zu einem neuen Zirkus gehört. Die Puppenspielerin ebenso wie die Jongleuere, eine Akrobatin, die mehr auf den Händen als auf den Füßen steht, starke Männer, ebenso starke Frauen, die über Knochen aus Gummi verfügen müssen, wenn man sich ihre Verrenkungen anschaut. Es wird gespielt und choreografiert, es werden wilde Drehungen im Riesenreif, Seilakrobatik und tollkühne menschliche Pyramiden gezeigt. Dazu hämmert und sägt der Drummer immer wieder, dann streicht er sanft über seine Instrumente, um kurz darauf das Tempo zu erhöhen und die Akrobaten anzutreiben.

Auch die Musik ist vielseitig, sanfte Klänge sind ebenso zu hören wie harte Rockakkorde von „Black Sabbath“. Gitarre und Gesang übernimmt Lokalmatador Michael Strobel. Der Profimusiker ist international unterwegs und lebt nun in Reutlingen, damit ist es für ihn ein Heimspiel. Da er in Glems aufgewachsen ist, wundert es nicht, dass so einige Glemser ebenfalls den Weg ins franz K. gefunden haben.

Die Vorstellungen waren alle drei ausverkauft. Der Cirque niveau lockt die Massen und das durchaus zu Recht, denn es ist ein Spektakel, das für die ganze Familie geeignet ist, lustvoll und unterhaltsam, aber auch mit Anspruch. Im Grunde unmöglich, aber auf dem Boden eines Milchkruges eben doch zu entdecken. Und damit ist es auch der passende Abschluss für das zehnjährige Jubiläum des franz K., das dieses mit einer zehnteiligen Veranstaltungsreihe gefeiert hat.