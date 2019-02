Reutlingen Ein innovativer Baustein

Von Jürgen Spieß

Hier können Kinder Technik nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch entdecken: Am Donnerstag startete in der Kinderbibliothek das Projekt Technothek, ein gemeinsames Angebot der Stadtbibliothek und des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI). Das Angebot für Kinder und Jugendliche, sich in der Stadtbibliothek mit dem spannenden Thema Technik aktiv auseinanderzusetzen, ist in Baden-Württemberg bisher einzigartig.

Kinder sind von Haus aus wissbegierig und neugierig – und sie lieben in aller Regel Bibliotheken, denn hier gibt es viel zu entdecken. So sind allein ein Fünftel der Benutzer der Stadtbibliothek Reutlingen zwischen sechs und zwölf Jahre alt und fast 40 Prozent der ausgeliehenen Medien in der Hauptstelle Spendhausstraße gingen durch Kinderhände. Was liegt also näher, den jüngeren Benutzern der Stadtbibliothek ein weiteres Angebot bereitzustellen und ihr „Portfolio als Ort des Wissens um einen neuen, innovativen Baustein zu erweitern“, so Robert Hahn in seinem Grußwort. Denn, fährt der Sozialbürgermeister fort, Naturwissenschaft und die Ausbildung von Kompetenzen in technischen Bereichen seien wichtige Grundbildungsthemen, so wie Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz.

Das Projekt nahm bereits vor mehr als zwei Jahren seinen Anfang, als der Bibliotheksdirektor der Stadt Erfurt, Dr. Eberhard Kusber, mit Reutlingens Bibliotheksleiterin Beate Meinck in Kontakt trat. In Erfurt wurde die Idee der Technothek im April 2013 geboren und in Zusammenarbeit mit Claudia Bonus-Müller und Monika Hennig drei Jahre später umgesetzt. Die beiden VDI-Mitarbeiterinnen haben auch maßgeblich am Konzept der Reutlinger Technothek mitgewirkt. Da der VDI die Kosten für das Projekt in Reutlingen übernahm, musste nur noch die Standort-Frage geklärt werden. Wo gab es im Haus noch Platz für Regale und zusätzliche Tische und wie sollte die Technothek zugänglich gemacht werden? Über ein Jahr haben die Vorbereitungen gedauert, bis sie in der Kinderbibliothek im Untergeschoss der Hauptstelle eröffnet werden konnte.

Fast 100 Medien, Bücher und Technikkästen sind nun dort zu finden. Ein Teil der Baukästen können die Kinder nur vor Ort nutzen, aber der allergrößte Teil kann auch mit nach Hause genommen werden. Doch die Technothek sollte mehr bieten, als zwei Tische und mehrere Medienregale mit Technikkästen darin. Es ist geplant, dass der VDI ein Veranstaltungsprogramm anbietet, das Kindern technische Grundlagen und den Spaß daran vermittelt. Zudem soll verstärkt mit Reutlinger Schulen und Kindergärten zusammengearbeitet werden und der VDI wird neben Technik-Workshops für Kinder auch Treffen seines „VDIni-Clubs“ abhalten. Zu guter Letzt ist eine Zusammenarbeit mit der Fakultät Technik der Hochschule Reutlingen in Person von der dort beschäftigten Monika Hennig geplant, bei der Studierende ehrenamtlich Workshops anbieten und als Tutoren ausgebildet werden.

Es seien nicht allein der Raum, die eingesetzten Technik-Baukästen, Makerboxen und Experimentierkisten sowie die Programme und Workshops, die den Reiz der Technothek ausmachten, „es ist die Kombination aller dieser Teile“, betonte Paul Martin Schäfer, der Geschäftsführer des VDI-Hauses in Stuttgart. Neben weiteren Grußworten von Volker Jehle von der Hochschule Reutlingen und der musikalischen Begleitung des Trios Papirossa konnten die Gäste im Anschluss die ersten Murmelbahnen aus Papier bewundern, die die Kinder in der Technothek zusammengebaut hatten.