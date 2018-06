Ein Grieche glaubt an die deutsche Nationalmannschaft

Text/Foto: Evelyn Rupprecht

Kyriakos Selenios ist Fußballfan – das ist nicht zu übersehen. Der Grieche, der in Pfullingen das Lokal „Torre del Greco“ betreibt, hat seinen Biergarten mit Fahnen ausgestattet. Die Flaggen sämtlicher Weltmeisterschafts-Teilnehmer wehen dort sanft im sommerlich-lauen Lüftchen. Nun könnte er als Grieche mit Hang zu italienischem Essen Trübsal blasen, weil gleich beide Nationen nicht mit dabei sind in Russland. Doch Selenios ist eine Frohnatur – und Fan der deutschen Mannschaft. Er ist sich sicher, dass Jogis Jungs am Samstag gegen Schweden gewinnen. Im ersten Spiel gegen Mexiko, sagt er, „haben die Deutschen viel Pech gehabt“. Deshalb drückt er dem Team jetzt ganz fest beide Daumen.