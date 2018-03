Pfullingen Ein Budget für die Ideen der Bürger

Von Evelyn Rupprecht

Es ist eine Premiere: Wenn der Haushaltsplan fürs laufende Jahr am heutigen Dienstagabend im Gemeinderat verabschiedet wird, dann wird es erstmals ein Bürgerbudget geben. Die GAL hatte bei den Etat-Beratungen Anfang des Monats beantragt, 50 000 Euro bereitzustellen, damit die Pfullinger im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts eigene Projekte umsetzen können. Eine Idee, die quer durch alle Fraktionen Fürsprecher fand – weshalb der Antrag einstimmig angenommen wurde.

Was es genau mit dem Bürgerbudget auf sich hat, erläuterte GAL-Rätin Traude Koch ihren Kollegen. „Wir möchten damit für das Stadtentwicklungskonzept werben“, erklärte sie in der Hoffnung, „dass die offene Bürgerbeteiligung im ISEK-Prozess von Seiten des Gremiums und der Verwaltung ernst genommen wird und viel Platz bekommt“. Menschen, die in Pfullingen leben, sollen sich nach der Vorstellung der GAL einklinken, in Workshops mitarbeiten und in der Zukunftswerkstatt mitmachen können. Schließlich gehe es beim Bürgerbeteiligungsprozess darum, auf viele drängende Fragen Antworten zu finden. „Wie setzen wir Klimaschutzziele um und wie stärken wir das Füreinander der Generationen?“, sind laut Koch nur einige der Problemstellungen, zu denen auch die Frage gehöre, wie es gelingen könne, mit Wohnraum bescheidener umzugehen. Das Bürgerbudget soll dazu beitragen, den Ideen, die aus dem gemeinsamen Denken, Reden und Diskutieren entstehen, „kleine Felder der Umsetzung“ zu ermöglichen. Die Projekte, die dabei realisiert werden könnten, möchten Koch und ihre Fraktionskollegen gern mit einem Finanzpolster ausstatten. Maximal 5000 Euro sollen in jedes von den Pfullingern beantragte und vom ISEK-Lenkungsausschuss genehmigte Vorhaben fließen. Was bedeuten würde, dass bis zu zehn Ansinnen, die die Pfullinger bei der Bürgerbeteiligung einbringen, zur Tat werden könnten.

Auch wenn die anderen Stadträte dem Antrag der GAL zustimmten, so hatten sie doch noch Fragen und Anregungen zum Bürgerbudget. Gert Klaiber (CDU) wollte absichern, dass die Gemeinderatsfraktionen bei der Vergabe des Geldes mitsprechen können. Er forderte, dass die Projekte in den entsprechenden Ausschüssen den Stadträten vorgestellt werden.

Doch im ISEK-Lenkungsausschuss, in dem die GAL gern über die Finanzmittel entscheiden lassen würde, sind eh alle Fraktionen vertreten. Eine Idee, für die sich auch Bürgermeister Michael Schrenk begeistern konnte, „weil es sinnvoll ist, wenn gute Projekte schnell verwirklicht werden können.“ Was wiederum genau das Ziel der GAL ist, die mit dem Bürgerbudget aktiv gegen Politikverdrossenheit vorgehen und für mehr Basisdemokratie werben möchte.

Die ISEK-Bürgerbeteiligung soll in den nächsten Monaten anlaufen. Sie ist für das Frühjahr und den Sommer vorgesehen. 2750 Fragebogen sind dazu im Herbst an die Pfullinger rausgegangen. Und inzwischen ist die Aktion auch bereits beendet. „Der Rücklauf war mit 37 Prozent guter Durchschnitt“, berichtet Lena Müller vom Stuttgarter Büro Reschl, das mit dem ISEK betraut ist. „Das Ergebnis der Befragung haben wir dem Gemeinderat bereits erläutert“, so Müller. Das Gremium wurde bei seiner Klausurtagung vor wenigen Tagen darüber informiert. Der Termin für die Auftaktveranstaltung zum ISEK, bei der das Umfrageergebnis öffentlich vorgestellt werden soll, steht noch nicht fest. Angedacht ist der 14. Mai.