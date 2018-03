Design-Award 2018 Ein bordeauxfarbender Traum aus Taft und Tüll

Auf dem Laufsteg in der Westfalenhalle in Dortmund. © Foto: Privat

Grafenberg / swp

Anika Lohwasser aus Grafenberg hat den 5. Dortex Design-Award in der Kategorie Nähen & Schneidern gewonnen. Die Hobbyschneiderin setzte sich mit drei Kleidern gegen die Mitbewerber durch.

Anika Lohwasser ist eine von sieben Kreativen, die auf der Messe „Creativa“ mit dem „Dortex Design-Award“ ausgezeichnet wurden. Die Hobbyschneiderin begeisterte die Fachjury mit drei sehr femininen Kleidern. Diese präsentierte sie dem Publikum im Rahmen der Award-Show des Wettbewerbs in den Dortmunder Westfalenhallen.

Inspiration für ihre Kleider fand Anika Lohwasser in den 1940er und 50er Jahren. So zum Beispiel bei ihrem Petticoat-Kleid mit passendem Kurzjäckchen: Der seidige Stoff mit zarten Rosenmotiven ist mit roséfarbenen Satin gefüttert. „Nähen ist wie zaubern können. Ich finde es wunderbar, Ideen und Inspirationen in eigenen Schnitten umzusetzen und mir so meine textilen Wünsche und Träume selbst erfüllen zu können“, sagt Anika Lohwasser.

Ihre „Robe à la Grace Kelly“ ist ein bordeauxfarbener Traum aus Taft und Tüll. Das Kleid mit schmaler Taille und weitem Tellerrock ist im Stil der großen Hollywood Diven der 40er und 50er Jahre designt. Die besonders gefertigten Knoten- oder Schlingenknöpfe verschließen das Kleid am Rücken bis zur Taille. „Nun fehlt nur noch die passende Musik, um über die Tanzfläche zu schweben“, sagt Anika Lohwasser.

Bereits am Vortag der Show, bestimmte die aus Experten der Branche bestehende Jury im Dortmunder Firmensitz von Dortex die Gewinner. Diese erhalten Preisgelder im Wert von insgesamt 10 750 Euro. Die Finalisten stattet Dortex mit hochwertigen Materialpaketen aus.

Freunde und Familie der Finalisten konnten die Jurysitzung zum ersten Mal in Echtzeit bei einem Livestream auf „blabla.cafe“ und auf der Website des Awards verfolgen.

Der vom Dortmunder Etikettenhersteller Dortex veranstaltete Design-Award richtet sich an Kreative aus Handarbeit und Design, die mit ihrer Arbeit keine kommerziellen Interessen verfolgen. Er beinhaltet die sechs Kategorien Nähen & Schneidern, Stricken & Häkeln, Kostümdesign, Mode-Design, Textilkunst, Innovative Kreationen sowie den Sonderpreis Best Youngster. Mit dem Award zeichnet Dortex vor allem die Künstler hinter den Designs aus, die mit Leidenschaft und Talent überzeugen. 2018 fand der Wettbewerb zum fünften Mal statt.