Reutlingen Ein besonderer Ort der Begegnung

Reutlingen / Von Norbert Leister

Von 13 Uhr ab waren fünf syrische Männer in der Küche des Matthäus-Alber-Hauses gestanden und hatten eine unglaublich große Vielzahl an leckeren Speisen zubereitet. Viel war mit Hühnchen, ein wenig mit Rind, Reis, Tomatensoße, ein Joghurtgericht und vieles mehr. Bis 17 Uhr hatten die Männer alle Regeln der syrischen Kochkunst angewandt, um das große Buffet für die Veranstaltung ab 19 Uhr bereitzustellen. Als es dann zum Essen ging, musste einer der Köche gehen – „er muss zur Arbeit“, hieß es.

Doch die anderen rund 50 Personen ließen sich das vorzügliche Essen schmecken. „Ein schöner Abend mit Freunden“ stand auf den Servietten, die auf allen Tischen lagen. Ein „Ort der Begegnung“ sollte der erste Interkulturelle Männerabend sein. „Es war mal was ganz Neues, ein Versuch, wir waren sehr gespannt“, sagte Frieder Leube von der Evangelischen Bildung im Kreis. Ideengeber dieser außergewöhnlichen Veranstaltung war der islamische Seelsorger Mahdy Shaltout, der das Goethe-Institut und das Bundesinnenministerium als Förderer mit ins Boot geholt hatte, wie Leube berichtete. Hinzu kamen Peter Donecker, Peter Scholz und Eberhard Schütz vom Diakonieverband, die den Kontakt zu Geflüchteten herstellten. „Ich bin zufrieden mit der Resonanz“, erklärte Leube.

Die meisten der Besucher kamen aus Syrien, zwei aus der Türkei, drei aus Eritrea, einer aus dem Irak und drei aus Ägypten. Außer den Veranstaltern waren allerdings kaum deutsche Männer anwesend. „Wir wussten, dass es schwierig wird, Deutsche anzusprechen“, sagte Leube am Rande der Veranstaltung. Warum? „Die Flüchtlingshilfe ist zu 85 Prozent weiblich“, sagte Eberhard Schütz. Für Folgeveranstaltungen müsse man sich etwas einfallen zu lassen. Leube: „Das müssen wir noch besser hinkriegen.“ Denn, wie bereits erwähnt: Gedacht war diese Veranstaltung ja als Begegnungsort zwischen den Kulturen. „Viele Geflüchtete hätten gerne Kontakt zu Deutschen, würde gerne Freundschaften schließen“, sagte Mahdy Shaltout.

Der Tübinger Psychotherapeut und Hirnforscher Prof. Ahmed Karim ging in seinem Vortrag auf die Vorgänge im Gehirn ein, wenn Menschen unter Dauerstress stehen. Zum Beispiel, wenn sie auf der Flucht sind. Wenn sie auf ihre Verhandlung warten, auf die Entscheidung, ob sie in dem Land bleiben dürfen oder abgeschoben werden. Karim hielt seinen Vortrag auf Arabisch und übersetzte dann selbst ins Deutsche. „Psychischer Stress führt zu extremen psychosomatischen und körperlichen Veränderungen bis hin zu Krankheiten“, so Karim. Der Grund: „Bei langfristigem Stress schüttet der Körper Cortisol aus, wodurch das Immunsystem unterdrückt wird – und das macht krank.“ Gleichzeitig könnten Gedächtnisstörungen auftreten.

Was tun gegen Dauerstress?

Wie gebannt lauschte der Großteil der Anwesenden den Ausführungen des Psychotherapeuten, der sich in Tübingen vor allem um Jugendliche kümmert. Was tun gegen solchen Dauerstress? „Alle ein bis zwei Stunden sollte man die Probleme beiseite legen, 20 Minuten Achtsamkeit walten lassen – an schöne Dinge denken, sie mit allen Sinnen wahrnehmen“, sagte Prof. Karim. Nach dem Vortrag setzten sich die Männer in Gruppen zusammen, berichteten mit Übersetzern über sich und ihre Probleme in Deutschland. „Ihre hauptsächlichen Themen waren an allen Tischen Sprache und Arbeit“, resümierte Leube nach der Veranstaltung. „Die Menschen wollen sich so schnell wie möglich Deutsch lernen, sich integrieren und einen Job finden.“

Beim nächsten Treffen werden es wohl die beiden Themenschwerpunkte sein, die im Mittelpunkt stehen. „Und wir werden natürlich versuchen, kompetente Antworten zu finden“, so Leube. Ein Termin für den nächsten „Ort der Begegnung“ steht im Übrigen noch nicht fest, wird aber voraussichtlich für Januar oder Februar anberaumt.