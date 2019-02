Lichtenstein Ein Anruf bringt den Service ins Rollen

Von Evelyn Rupprecht

Probeweise hat das Bürgerrufauto vergangene Woche schon mal vor dem Lichtensteiner Rathaus geparkt – allerdings noch ohne die Werbe-Beschriftungen von potenziellen Sponsoren und Unterstützern. Schneeweiß und blitzsauber stand der Transporter im Hof der Gemeindeverwaltung und harrte der Dinge, die da kommen werden. Denn schon in weniger als zwei Wochen, am 18. Februar, geht das neue ÖPNV-Angebot an den Start. Es ist eines der Projekte, die aus dem Integrierten Gemeindeentwicklungskonzept heraus entstanden sind. Sieben ehrenamtliche Fahrer sind bereits engagiert – weitere werden allerdings noch gesucht, weiß Bürgermeister Peter Nußbaum.

Das Fahrzeug, das die Gemeinde geleast hat und das Platz für acht Fahrgäste bietet, soll vorerst montags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und dienstags von 14 bis 17 Uhr in Unterhausen, aber auch in Honau und Holzelfingen unterwegs sein.

„Anfangs,“ sagt Nußbaum, „befinden wir uns ja auch noch in einer Art Planungstool. Wir müssen Erfahrungswerte sammeln und schauen, zu welchen Tageszeiten und auf welchen Routen das Auto gewünscht wird“. Denn bei dem Service handelt es sich um eine Art Ruf-Taxi, für das sich die Bürger anmelden können und das sie dann von Haustür zu Haustür bringt. „Wenn einer mitten in Unterhausen wohnt und an den Ortseingang zum Discounter will, weil’s Sonderangebote gibt, dann kann er sich fürs Rufauto anmelden“, nennt der Bürgermeister ein Beispiel dafür, wie das Angebot genutzt werden könnte.

Buchen lässt sich das Gefährt über einen Anruf bei der Gemeinde. Matthias Sauer nimmt die Anmeldungen unter Telefon (0 71 29) 969-46 oder per E-Mail unter matthias-sauer@gemeinde-lichtenstein.de entgegen. Die Reservierungen sollten spätestens einen Werktag vor der geplanten Nutzung bis 16 Uhr oder freitags bis 12.30 Uhr getätigt werden. Die Fahrten sind zwar kostenfrei, eine Spende ist laut Gemeindeverwaltung allerdings durchaus willkommen.

Das Bürgerrufauto in Lichtenstein soll nach denselben Kriterien betrieben werden wie das Eninger Fahr-Angebot und damit anders als der Pfullinger Bürgerbus funktionieren, der fast die gesamte Woche über vor- und nachmittags auf drei festgelegten Routen in der Stadt unterwegs ist – das allerdings mit Fahrern, die den Personenbeförderungsschein haben. Der wiederum ist gar nicht so leicht zu bekommen, weshalb die Lichtensteiner auf diese Hürde verzichten. Wenn das Auto nach keinem festen Fahrplan unterwegs ist, erübrigt sich für die Ehrenamtlichen die zusätzliche Prüfung.

Wer also einen Führerschein hat und sich jetzt noch engagieren will, der kann sich bei Matthias Sauer im Rathaus als Fahrer melden.