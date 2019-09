Besucher und Einwohner der Stadt Reutlingen dürfen sich freuen. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen stehen besonders für Durstige zwei neue Trinkbrunnen im Stadtgebiet zur Verfügung. Der Neubau an der Eichendorff-Realschule ist bereits abgeschlossen, der am Albtorplatz soll demnächst folgen. „Wir rechnen mit einer Fertigstellung zwischen Mitte und Ende September“, gibt Thomas Eberle von der gleichnamigen Sondelfinger Haustechnikfirma, die bereits den Trinkbrunnen am Bürgerpark installiert hat, einen kleinen Einblick in die Planung.

Wasserqualität ist wichtig

„Da das Wasser ein gewisse Qualität aufweisen muss und wir als Stadt verantwortlich sind, ist eine aufwendige Technik in der Anlage verbaut“, erklärt Georg Frey vom Reutlinger Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt. So wird der Brunnen beispielsweise zweimal pro Woche gereinigt und auf Funktionalität überprüft. Des Weiteren entnimmt in regelmäßigen Abständen ein externes Institut Wasserproben und analysiert diese bis ins kleinste Detail. Zusätzlich gibt es bei einem längeren Nichtbenutzen (72 Stunden) einen automatischen Spülvorgang, damit sich keine Keime in den Leitungen bilden können.

Neben den Kosten für den Bau, die sich auf rund 15 000 Euro belaufen, fallen so jährliche Wartungskosten zwischen 3000 und 3500 €uro an. „Die Kosten für das verbrauchte Wasser sind dabei zu vernachlässigen“, sagt Frey.

Projekt aus dem Jugendforum

Der Standort an der Eichendorff-Realschule basiert auf einem Vorschlag des Jugendforums 2016, wo in einer speziellen Arbeitsgruppe auch zwei Eichendorff-Schüler vertreten waren. Bei einem späteren Ortstermin mit Schulleitung und Gebäudemanagement wurde der Standort dann auf dem Verbindungsweg zwischen Hauptgebäude und Frauenarbeitsschule festgelegt, um möglichst allen Schülern den Zugang zum Trinkbrunnen zu ermöglichen. „Bei Betätigung des Brunnens läuft das Wasser etwa 15 Sekunden und fördert in dieser Zeit etwa zwei Liter. Genug, um einen Schluck zu trinken und sich seine Trinkflasche zu füllen“, erläutert Eberle weiter.

Ein weiterer Grund für den Standort an der Eichendorff-Schule ist die strategisch günstige Lage, da keinerlei zusätzliche Wasserleitung verlegt werden musste. „Das wirkt sich natürlich auch auf die Kosten aus, die sonst entsprechend höher ausgefallen wären“, merkt Frey an und ergänzt: „Der Brunnen am Albtorplatz liegt im Bereich der Bushaltestelle auf der Seite der Metzgerstraße und wurde aufgrund der Verkehrs- und Leitungslage so gewählt.“ Für den Fall, dass sich die Nutzung der Trinkbrunnen in der Reutlinger Innenstadt bewähren sollte, wird das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt weitere potentielle Standorte für Brunnen untersuchen und bei Bedarf die erforderlichen Mittel für den nächsten Haushalt anmelden.

So soll beispielsweise im Rahmen der Marktplatz-Neugestaltung auf Höhe des Eingangs zum Spitalhof ein weiterer Trinkbrunnen installiert werden.

Zu bedenken ist hierbei allerdings auch, dass es zumindest beim Brunnen am Bürgerpark zuletzt immer öfters Probleme mit Vandalismus gab. „Da wurde der Sensor zerstört oder die Düse herausgebrochen. Das ist für mich komplett unverständlich“, zeigt sich Eberle vom Verhalten gewaltbereiter Vandalen sichtlich genervt und ergänzt: „Da bietet man der Öffentlichkeit etwas kostenlos an und dann gibt es Leute, die das einfach mutwillig beschädigen.“ Um diesem Vandalismus etwas entgegen zu wirken, werden die Brunnen jetzt in regelmäßigen Abständen kontrolliert und über die Wintermonate sogar abgebaut.

„Wenn es richtig kalt wird, fördert der Brunnen sowieso kein Wasser mehr, daher montieren wir die Säule ab und bringen sie im Frühjahr wieder an“, so Eberle weiter.

