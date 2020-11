Der Landkreis will sein neues Verwaltungsgebäude auf dem 1,2 Hektar großen Grundstück zwischen Stuttgarter Straße/Karlstraße und Ludwigstraße errichten. Der Reutlinger Gemeinderat wird am kommenden Dienstag den dafür notwendigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, wie es im Verwaltungsdeutsch he...